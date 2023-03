Innovazione e know how in azienda: il caso Sugherificio Molinas

Sugherificio Molinas è riuscito a diventare un leader di settore tramandando di generazione in generazione - siamo alla quarta alla guida dell’azienda - un sapere storico accumulato in oltre cento anni di attività, un amore per il rinnovamento e la ricerca dell’eccellenza, nonché un’accorta e brillante capacità imprenditoriale.

Sugherificio Molinas è una realtà 100% Italiana leader dell’industria del sughero, con sede in Sardegna. Un’azienda dalle radici familiari, che è divenuta oggi una moderna realtà industriale in cui la produzione ha saputo integrarsi a pieno con una materia prima 100% naturale.

Alcune delle operazioni svolte dall’azienda, come la raccolta delle plance di sughero dalle querce - la cosiddetta “decortica” - vengono ancora oggi svolte manualmente, seguendo gli insegnamenti della tradizione artigianale.

L’innovazione, in un’attività storica come questa, si inserisce nella volontà di realizzare un progetto etico e sostenibile, in cui la natura e l’utente finale sono posti al centro.

Per adempiere a questo obiettivo, Sugherificio Molinas ha seguito un percorso che lo ha portato, nel 2021, ad ottenere la Certificazione Forest Stewardship Council® (FSC®) per la Catena di Custodia (COC) per Sugherificio Molinas e la Certificazione di Gestione Forestale (FM) per la Società Agricola Limbara ARL del Gruppo Molinas.

Queste due certificazioni provano, da un lato, la volontà di garantire la rintracciabilità totale e dettagliata di un prodotto forestale attraverso un monitoraggio costante in qualsiasi fase

o momento del suo processo di produzione, trasformazione e commercializzazione; dall’altro, l’impegno nel gestire responsabilmente le foreste rispettando rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Con il crescere delle dimensioni aziendali è venuta a manifestarsi l’esigenza di creare un laboratorio interno di controllo qualità, ricerca e sviluppo, dove poter riunire figure altamente professionali per creare protocolli e sistemi di controllo volti a offrire prodotti di alta qualità e soluzioni mirate a specifiche esigenze.

Tra i processi messi a punto dal laboratorio, particolarmente rilevante è il Trattamento Genesis®: un processo innovativo che, grazie a un getto di vapore attivato e modulato in cicli di pressione e di depressione a opportune temperature, agisce andando a dinamizzare i composti volatili fin dentro il cuore del sughero, per permettere la loro volatilizzazione ed eliminazione senza alterare le loro caratteristiche strutturali e senza alcun residuo di sostanze chimiche.

Ma non è tutto: nel laboratorio, infatti, è stato anche istituito uno speciale panel di tecnici, i “nasi”, selezionati per la loro spiccata capacità di riconoscimento e memoria olfattiva, formati appositamente per identificare ogni possibile deviazione sensoriale presente nel sughero semplicemente annusando i tappi. Grazie a questa divisione, attiva dal 2016, è stato possibile creare un tappo monopezzo innovativo, 100% sughero naturale, compatto e TCA free: il tappo Selezione Molinas.

Mensilmente vengono testati in totale circa 800.000 pezzi; di questi, solo 300.000 diventano Selezione Molinas.

