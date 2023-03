Il presale di TMS Network (TMSN) potrebbe essere uno degli investimenti in criptovalute più promettenti del 2023, ma TMSN supererà ApeCoin (APE) e Dogecoin (DOGE)?

Nonostante l'importanza di leader di mercato come Dogecoin (DOGE) e ApeCoin (APE), gli investitori stanno osservando il nuovo arrivato, TMS Network (TMSN). Con le sue caratteristiche rivoluzionarie, TMS Network (TMSN) è l'hub di trading più avanzato, che spianerà la strada al trading di asset. La piattaforma è attualmente in fase di presale per i primi investitori e la domanda rimane: riuscirà a superare ApeCoin (APE) e Dogecoin (DOGE)?

http://tmsnetwork.io/

TMS Network (TMSN): Hub di trading decentralizzato all'avanguardia e primo nel suo genere

È difficile trovare un ecosistema di trading che risponda alle esigenze di ogni trader. Questo ha ostacolato il successo di molti trader, riducendo la loro capacità di guadagno. Tuttavia, TMS Network (TMSN) sta portando una nuova era per i trader di ogni livello, sia professionisti che al dettaglio. L'hub decentralizzato basato su Ethereum offre un modo semplice, continuo e senza problemi per migliorare l'esperienza di trading e la redditività.

TMS Network (TMSN) si distingue dalle altre piattaforme di trading per la sua decentralizzazione. Ciò garantisce che le operazioni siano trasparenti e sicure, poiché sono memorizzate sulla tecnologia di registro distribuito crittografato end-to-end della blockchain. Pertanto, è intrinsecamente più veloce, più economico, più efficiente e più conveniente delle borse tradizionali.

Un altro vantaggio dell'utilizzo di TMS Network (TMSN) è la sua accessibilità e disponibilità di strumenti di trading sofisticati. TMS dispone di strumenti di trading unici e all'avanguardia che includono aggregatori di prezzo, metriche e dati di prezzo in tempo reale, strumenti di intelligenza artificiale, strumenti di social trading e copy trading, ecc. Sono inoltre disponibili programmi di formazione per professionisti e neofiti che desiderano migliorare le proprie capacità di trading.

L'enorme impatto che TMS Network (TMSN) può avere sul settore finanziario e del trading si è visto nel corso del suo presale. Finora, la piattaforma ha raccolto oltre 2 milioni di dollari, con migliaia di investitori che hanno cavalcato l'onda e sono saliti sul treno di TMS Network (TMSN). Il token di TMS Network (TMSN) è quasi esaurito nella prima fase di prevendita. Gli esperti sono sicuri del potenziale di TMS Network (TMSN) di sconvolgere il trading. Si prevede che il token raggiungerà un valore pari a 100 volte al momento del lancio.

ApeCoin (APE): Token dell'ecosistema APE incentrato sul Web3

ApeCoin (APE) è la controparte fungibile della popolare raccolta NFT, Bored Ape Yacht Club. Il token ERC20 è stato creato per sostenere il sogno web3 di Yuga Labs e Ape Ecosystem. ApeCoin (APE) alimenta l'Ape Ecosystem e mira a costruire un futuro decentralizzato per la DeFi, gli NFT, il metaverso e il web3. L'utilità principale di ApeCoin (APE) nel suo ecosistema è quella di prendere decisioni di governance e formulare proposte, accedere all'Ape Ecosystem e persino incentivare gli utenti nel prossimo gioco web3 dell'Ape Ecosystem.

ApeCoin (APE) ha avuto un inizio modesto con un ottimo rally dopo il lancio. Tuttavia, dal suo rilascio nel 2022, ApeCoin (APE) ha perso terreno nel mercato dei tori. ApeCoin (APE) risulta aver ridotto la propria quotazione di oltre il 2,5% nelle ultime 24 ore ed è ora negoziata a 5 dollari. Finora, quest'anno, ApeCoin (APE) ha guadagnato il 38%.

Dogecoin (DOGE): Una moneta meme Peer-to-Peer sostenuta da Elon Musk

Dogecoin (DOGE) è ampiamente considerato il padre delle monete meme. Si tratta di una criptovaluta peer-to-peer open-source con uno sfondo umoristico. Oltre a essere una moneta meme creata per prendere in giro lo sviluppo e il progresso delle criptovalute, Dogecoin (DOGE) è stata progettata per facilitare i pagamenti elaborati attraverso la sua rete. Nonostante il carattere satirico di Dogecoin (DOGE), è stata rapidamente accettata dalla sua forte comunità di sostenitori e investitori.

In poco tempo, la moneta è diventata miracolosamente un successo sensazionale con milioni di possessori in tutto il mondo. Reddictors ha utilizzato Dogecoin (DOGE) in un piccolo sistema di mance prima che venisse appoggiata dal boss di SpaceX e Tesla Elon Musk, oltre che da Snoop Dogg e Mark Cuban. Dogecoin (DOGE) è la moneta meme più popolare con un market cap di 10,6 miliardi di dollari. La moneta è attualmente scambiata a 0,08 dollari con un guadagno del 14,3% su base annua.

http://tmsnetwork.io/

Il token TMS Network (TMSN) supererà le performance di Dogecoin (DOGE) e ApeCoin (APE)?

In conclusione, mentre ApeCoin (APE) e Dogecoin (DOGE) hanno avuto i loro momenti di successo, l'approccio unico e innovativo di TMS Network (TMSN) al trading decentralizzato raccoglie l'attenzione di investitori ed esperti. Grazie a funzionalità all'avanguardia, all'accessibilità a strumenti di trading avanzati e a un promettente presale, TMS Network (TMSN) potrebbe superare tutti i suoi concorrenti nel 2023.

I token di TMS Network (TMSN) sono ora in vendita durante la prima fase della prevendita a 0,0096 dollari. Per maggiori informazioni, consultate i link sottostanti:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork