"Tutto al 70%". A Torino ultimi giorni di saldi: "Agosto con discreto movimento di clienti"

“Tutto al 70%”. “Promo abbigliamento: un capo 10 euro, due capi 15 euro”. “40% su tutto il travel” “-10&, -20%, -30%”. “Sconti fino al 50%”. Sono queste alcuni dei cartelli che capeggiano sulle vetrine negozi di Torino, che in questa fine agosto si apprestano ad affrontare gli ultimi giorni di saldi.

Ultimi giorni di saldi

Con l’inizio della scuola le nuove collezioni autunno inverno – con caldi maglioni, sciarpe e berretti, giacche pesanti, stivali, cappotti, guanti – prenderanno definitivamente il posto dei colori dell’estate. Ma per chi vuole regalarsi ancora una maglietta o un pantaloncino in offerta, questo è il momento giusto.

I saldi hanno preso il via lo scorso 6 luglio e termineranno, secondo il calendario della Regione Piemonte, dopo otto settimane di vendite ribassate. Dopo una primavera ed inizio estate segnati dal maltempo, gli sconti 2024 hanno sicuramente rappresentato un buon momento di recupero di incassi per i commercianti, in particolare quelli del vestiario.

Primavera ed estate con pioggia

“A causa della pioggia – conferma Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, la federazione dei commercianti di abbigliamento e calzature – la stagione in generale non è stata brillante. I negozi al momento dei saldi avevano scorte maggiori, un dato sicuramente interessante per i cliente, ma non per noi”. Il settore dell’abbigliamento è sicuramente uno di quelli più colpiti post Covid, tra rincari di bollette e maggiore propensione allo smart working.

"Agosto con discreto movimento"

L’agosto 2024 è stato però segnato da un “discreto movimento, soprattutto fino al 14 agosto”. “Ora – continua Caudana, titolare tra gli altri del negozio di abbigliamento Urban Tag di via Cernaia 32 - abbasseremo i prezzi ulteriormente per vendere le rimanenze: mi aspetto giorni di lavoro”. “Sicuramente - aggiunge -non faremo numeri eclatanti, ma penso sarà interessante sia per noi che per i consumatori”.

La presidente di Fismo-Confersercenti torna poi a ribadire un concetto importante: “Il piccolo commercio è essenziale per la struttura e la vita della città”.

La Crocetta

A confermare un buon movimento ad agosto è anche Furio Brianti, titolare del negozio di abbigliamento “Charme Torino” di via Giuseppe Piazzi 16. Siamo nel cuore della Crocetta: l’attività è stata aperta fino al 17 agosto e, dopo una breve pausa, lo sarà di nuovo dal 5 settembre.

“Nei saldi – spiega – noi abbiamo proposto e lavorato bene: al rientro si riparte con quindici giorni di vendite, prezzi ribassati sulle ultime taglie e partiamo con i capi nuovi”. “Per noi – aggiunge Brianti – sia luglio, che agosto sono stati in linea con gli altri anni: la Crocetta ha lavorato bene”.