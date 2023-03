Morto l'artista Piero Gilardi, aveva creato il Pav

È morto questa mattina, all’età di 80 anni, l’artista torinese Piero Gilardi. Nato il 3 agosto del 1942 a Torino, nel 1963 realizza la prima mostra personale "Macchine per il futuro". Due anni dopo crea le prime opere in poliuretano espanso, i Tappeti-natura, che vengono esposti a Parigi, Bruxelles,.... A partire dal 1968 aderisce ai più importanti movimenti del periodo, dalla Land Art, all'Arte Povera.

Militanza politica

All'esperienza artistica si affianca la militanza politica in formazioni di estrema sinistra, abbracciando i movimenti artistici della creatività collettiva e spontanea, e operando in vari ambiti sociali, dove offre il suo contributo nell'animazione culturale di base. Vive esperienze creative non solo in Italia, ma anche in Nicaragua, Africa e nei territori dei nativi americani negli USA. Fece ritorno alla piena produzione artistica dal 1981, raccontando il proprio percorso artistico-ideologico in un testo intitolato Dall'arte alla vita, dalla vita all'arte.

Ha ideato il Pav

Ha ideato il progetto del Pav- Parco Arte Vivente aperto a Torino nel 2008. A ricordarlo con un post facebook i Cub Torino: "La sua attività artistica è stata caratterizzata dall'impegno contro il degrado dell'ambiente e in molte battaglie politiche".