A fine marzo il curatore del nuovo Festival Internazionale della Fotografia di Torino

Compie un passo in avanti il percorso per la prima edizione del Festival internazionale della Fotografia , che si svolgerà a Torino nella primavera del 2024. Un evento promosso da Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Intesa Sanpaolo, che hanno sottoscritto un accordo nel novembre 2022.

Entro fine marzo scelta del curatore

Una kermesse che punta a replicare il format della settimana torinese dell'arte contemporanea, con mostre, fiere, incontri e appuntamenti off sparsi per il capoluogo piemontese, sotto il comune denominatore della fotografia. "Per la fine di marzo - ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina - completeremo la selezione del curatore: sono arrivati una ventina di curricula. Quest'anno ci sarà un'iniziativa di lancio e poi nel 2024 la prima edizione".