La storia del jazz a Torino e in Piemonte: una mostra in Vanchiglietta per raccontarla

"Una vita per il Jazz" apre da Vanchiglia 3 Spazi di Connessioni Creative.

Dal 9 marzo fino al 4 aprile un'esposizione di articoli di giornale per ricostruire la storia del jazz torinese dal 1976 al 2005, periodo in cui l'AICS, grazie al compianto promoter Sergio Ramella, ha portato a Torino e in Piemonte i più importanti musicisti jazz della scena mondiale. Dai Punti Verdi alla Pellerina, alle stagioni di concerti per il cartellone di Jazz per Torino, dall’Eurojazz Festival di Ivrea ai Festival Jazz di Aosta, fino ai grandi Festival estivi torinesi ai Giardini Reali e in Piazzetta Reale del International Jazz Festival Torino fino al Torino JVC Newport Jazz Festival (gemellato con l'importante festival jazz americano di Newport).

E' frutto di un'approfondita ricerca presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino, depositaria dei microfilm e delle copie originali di quotidiani di ieri e di oggi, oltre che di una ricognizione in rete e dell'incontro con decine di persone che hanno collaborato alla realizzazione di questi eventi storici. Sono esposti cinquanta articoli con le firme di Marco Basso, Piero Chiambretti, Edoardo Fassio, Gabriele Ferraris, Franco Mondini, Sergio Ramella, Giancarlo Roncaglia, Maurizio Spatola, Marinella Venegoni. Un manifesto raccoglie i titoli di giornale di La Stampa, La Repubblica, La Gazzetta del Popolo, Stampa Sera, Torino Sette, inoltre tramite un QR stampato sul manifesto si potrà accedere all'intera rassegna stampa pubblicata sul sito www.aicstorino.it.

Scandagliare il passato, ricostruire ricordi andati perduti, date, personaggi, luoghi, accadimenti. esaminare il presente, affrontare il futuro individuando l'anello di congiunzione del tempo.

Ricerca, ideazione, testo e progetto grafico a cura di Roberto Tos.