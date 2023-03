Il festival Rigenerazioni regala ai giovani anche il corso di fumetto Manga

Cannati: "Mettere assieme passione e gioco"

“Rigenerazioni è un festival che prosegue nel tempo e non si limita a un evento singolo – spiega il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati - abbiamo avuto l'onore di ospitare un gigante del cinema come Pupi Avati e organizzare una serata sul tema delle canzoni in periferia. Le attività proseguono e il corso per approcciare al mondo dei fumetti è un'occasione per tutti coloro che sono appassionati di disegno di mettersi in gioco: per chi non ha mai provato è un'occasione per imparare, per chi già maneggia matita e colori, uno spazio per mostrare il proprio talento”.