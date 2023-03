Grugliasco, prosegue fino all'11 marzo l'iniziativa dei commercianti per celebrare la Festa della Donna

Anche l'Amministrazione comunale di Grugliasco celebra e ricorda la festa internazionale della donna istituita con la risoluzione del 16 dicembre 1977 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Onu propose a ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace"). Adottando questa risoluzione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo, che già veniva festeggiato in diversi paesi, fu scelta come la data ufficiale da molte nazioni.