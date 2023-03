TMS Network (TMSN) scala la classifica mentre decollano gli smart contract di Filecoin (FIL) e le iscrizioni ordinali di Litecoin (LTC). Ma perché TMSN è il miglior investimento dei tre?

TMS Network (TMSN) sta rapidamente scalando le classifiche nel mondo delle criptovalute, superando Filecoin (FIL) e Litecoin (LTC) in termini di investimenti e potenziale di crescita. Mentre Filecoin (FIL) e Litecoin (LTC) hanno fatto faville con i contratti intelligenti e le iscrizioni ordinali, TMSN rimane il miglior investimento dei tre.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) è un sistema di archiviazione decentralizzato che utilizza la tecnologia blockchain e l'Interplanetary File System (IPFS) per consentire agli utenti di archiviare e recuperare dati in un cloud Web3 sicuro.

Filecoin (FIL) utilizza due nuovi algoritmi di consenso, proof-of-replication e proof-of-spacetime, per incentivare i miner a fornire spazio di archiviazione e recuperare dati. $FIL è la valuta nativa di Filecoin (FIL) e alimenta la rete, consentendo agli utenti di effettuare transazioni direttamente nel mercato dei fornitori di spazio di archiviazione e degli utenti senza bisogno di intermediari.

Nel complesso, Filecoin (FIL) offre un modo decentralizzato e sicuro di archiviare i dati nel Web3, ma molti si chiedono se sia necessario, dato che aziende del calibro di Google, Microsoft e Apple offrono già un sistema cloud sicuro.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) è una criptovaluta decentralizzata creata nel 2011 dall'ex ingegnere di Google, Charlie Lee. Si tratta di un fork del protocollo Bitcoin, con alcune modifiche volte a migliorare i difetti di Bitcoin, come tempi di transazione più rapidi e commissioni più basse.

Il Litecoin (LTC) opera su una rete peer-to-peer e consente agli utenti di trasferire fondi direttamente senza bisogno di intermediari. Insieme al Bitcoin, il Litecoin (LTC) ha introdotto anche gli Ordinals, una forma di NFT mai disponibile prima.

Sebbene gli Ordinals abbiano suscitato molto interesse, la maggior parte di esso si è concentrato sugli Ordinals del Bitcoin. Litecoin (LTC) è una delle criptovalute più longeve sul mercato e non dovrebbe essere sottovalutata, ma è in diretta concorrenza con il Bitcoin e crediamo che questo scoraggerà gli investimenti.

TMS Network (TMSN)

A differenza di Filecoin (FIL) e Litecoin (LTC), TMS Network (TMSN) è una criptovaluta completamente nuova, e di solito sono le startup di nuova costituzione a ottenere i maggiori rendimenti per gli investitori. Questo non vuol dire che tutte le nuove criptovalute superino le monete tradizionali, perché non è così.

Tuttavia, l'entusiasmo che si sta generando nello spazio delle criptovalute per TMS Network (TMSN) fa rima con i più grandi movimenti del mercato toro precedente. Ma cosa c'è in questa nuova piattaforma DeFi che sta entusiasmando tutti?

TMS Network (TMSN) è un exchange decentralizzato (DEX) che consente di fare trading sicuro con oltre 500 criptovalute e altre classi di asset come azioni, FX e CFD; tutte le operazioni vengono eseguite all'interno della blockchain di Ethereum.

Una delle funzionalità principali di TMS Network (TMSN) è il Copy Trading, una funzione innovativa che consente agli utenti di seguire e copiare le operazioni dei trader di successo. È perfetto per i nuovi trader che possono accedere alle competenze e alle intuizioni dei più esperti, mentre i professionisti di successo possono monetizzare la loro esperienza condividendo le loro operazioni con gli altri.

La piattaforma è alimentata dal token $TMSN, che consente l'accesso a tutti gli strumenti di trading e offre opportunità di reddito passivo attraverso un meccanismo di condivisione delle entrate, di staking e di ricompense del pool di liquidità.

Conclusioni

È in corso la seconda fase di presale del TMS Network (TMSN), in cui gli investitori possono aggiudicarsi token a basso costo prima che vengano messi in vendita al pubblico. È per questo che i più attenti stanno puntando i propri soldi su questa entusiasmante criptovaluta piuttosto che su monete più vecchie come Filecoin (FIL) e Litecoin (LTC).

Anche se non ci sono garanzie, la quantità di entusiasmo che si sta creando per TMS Network (TMSN), e il denaro già raccolto, potrebbe essere il colpo grosso della prossima stagione rialzista.

