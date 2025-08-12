A Sansicario Alto un Ferragosto fresco di eventi, mercatini, notte bianca, sport, arte, musica, cinema, laboratori bimbi

Sansicario Alto settimana Calda anzi “Fresca” di grandi eventi e manifestazioni per un Ferragosto tra sport iniziative culturali, arte, cinema, presentazioni libri.

Tra il ricco programma che trovate allegato segnaliamo MERCATINI estivi martedì 12 e mercoledì 13 e MARTEDI 12 AGOSTO la “ NOTTE BIANCA ” di SansiAlto tra negozi aperti, musica, aperitivi , musica e una “Spaghettata di quasi Mezzanotte” ( info e prenotazioni 349 4179852 )

Sport: Martedi 12 agosto il classico Torneo di Padel con premiazione

Musica per Alte Note sabato 16 Ore 16.30 - 18.00 Teatro "Sansipario" Sansicario Alto - ALTE NOTE rassegna musicale a cura della Filarmonica del Teatro Regio di Torino

Arte: Mercoledi 13 Agosto ESPOSTA. ARTE AD ALTA QUOTA è la rassegna d'arte estiva organizzata a Sansicario Alto (TO) Ore 18.00: Galleria Umberto Benappi - Sansicario Alto Opening Between Flesh and Reflection

Allyson Keehan - Vera Ryklova - Domnick Sorace. a cura di Valeria Ceregini - Dal 14.08 - 31.08. 2025

Segue Dj set a cura di TOradio

Tutti i giorni

TOradio - Ore 10.00-12.00 Podcast Live “Stiamo Freschi” condotto da Marco Fedele “SansiNews” e musica in diretta con TOradio .

Cinema: al Teatro Sansipario prosegue Spettacoli di Mezza Estate…in Vetta! Film

Venerdi 15 Ore 21.00 Cinema Teatro "Sansipario" Film "CYRANO MON AMOU

Sabato 16 Ore 21.00 : Cinema Teatro "Sansipario" FILM "SOTTO LE STELLE DI PARIGI 2020

Libri: Lunedi 18 Agosto, ore 21.00 Cinema Teatro "Sansipario" Sansicario Alto - 'IL MAESTRO ITINERANTE?

CAl edizioni presentazione del libro da parte dell'autore Franco Faggiani – Sansicario

Mercoledi 13 Agosto : Gite in Compagnia Bike, ore 20.00 MTB NIGHT FLOW Social ride Risalita pedalata al Soleil Boeuf e discesa su flow trail ovvero pedalata in compagnia gratuita Casco e frontale obbligatori ritrovo in piazzetta fronte” Couloir - Outdoor “ Shop" Durata prevista circa 1 ora e mezza/2

Martedi 14 Agosto :

Musica Ore 21.00 Cinema Teatro "Sansipario" FERRAGOSTO A SANSICARIO" .

DJ SET by Lorenzo Richetto e Tato dj - Sansicario Eventi

Venerdi 15 Agosto

RADIO ORE 16.00 "STIAMO FRESCHI LIVE "RADIO QUISSS" PIAZZETTA SANSICARIO ALTO con TOradio

Musica, Baby Dance, Quiz, Giochi , Gadget per grandi e piccoli

Laboratorio Bimbi

Sabato 16 ore 11.00 Piazzetta Nonsoloneve con Rosanna Giani Artiste Peintre

PROGETTO LABORATORIO "SVIRGOLIAMO" Con matite, pennarelli e tempere.

Info e prenotazioni Nonsoloneve 349-4179852 ( Marco)

Domenica 17 agosto ’25

Gara di Bocce non può mancare a Sansicario Alto h. 9.30 - Area Prato

GARA DI BOCCE amatoriale

Iscrizioni entro le 9.30 presso Enoteca Sansicario

SansiVillage Summer 2025 è già un successo di tanti eventi che hanno scandito la prima parte dell’estate dichiara Marco Fedele Event Manager coordinatore del progetto per “ Nonsoloneve “

Grande afflusso di turisti che hanno premiato un concetto innovativo di vacanza estiva che unisce proposte artistiche, culturali, musicali e enogastronomiche, creando un’offerta integrata per tutti. La montagna si è trasformata in un palcoscenico naturale per attività avvincenti come trekking, mountain bike, gite a cavallo e molto altro, mentre il benessere sarà al centro delle nostre proposte con corsi di yoga e meditazione immersi nella natura oltre un’ottima offerta enogastronomica tra ristoranti, enoteche, cocktail bar .

Info e prenotazioni Sansi Summer Village” ( Nonsoloneve 349-4179852 ( Marco)

SansiSummer Village 2025 è un invito a scoprire la natura, vivere esperienze uniche e rigenerarsi nel cuore delle Alpi Cozie. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: la montagna vi aspetta!

**Per maggiori informazioni e prenotazioni:**

Nonsoloneve : info@coopnonsoloneve.org – 349 4179852

Teatro Sansipario Spettacoli Onda Larsen Teatro : Biglietto unico a 10€ acquistabile a partire da un’ora prima dell’evento in biglietteria o su https://www.ticket.it/teatro/evento/ma-piantala-li.aspx

Sansicario Eventi : Sansicarioeventi@gmail.com

Scuola Sansicario Action : Info 0122 811600 - Olympic park 389 1738965

Comune di Cesana Torinese : Piazza Vittorio Amedeo 1 Cesana Torinese