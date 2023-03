Eugenio in Via Di Gioia, parte da Venaria Reale il tour per festeggiare il decennale

Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto dieci anni sono passati davvero in fretta e nel 2023 gli Eugenio in Via Di Gioia festeggiano 10 anni di carriera.

E per farlo nel migliore dei modi partirà mercoledì 22 marzo il “10 anno tour”, otto date nei club della penisola, con Torino e Bologna già sold out in prevendita.

La band incontrerà tutti coloro che in questi anni li hanno accompagnati: dagli esordi con il Premio Buscaglione fino al Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, dal primo album “Lorenzo Federici” fino a “Amore e Rivoluzione” uscito nel 2022.

Il tour partirà proprio dal torinese il 22 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale.