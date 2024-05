Tredici anni di degrado per l'ex Materferro: ripreso dialogo tra Comune e proprietà per la trasformazione

13 anni di degrado per l'ex Materferro: ripreso dialogo tra Comune e proprietà

Senza un nuovo progetto di riqualificazione le speranze di cacciare il degrado si riducono al minimo. E’ il caso dell’area ex Materferro - tra corso Lione, corso Mediterraneo, via Millio e via Martini Mauri - dove si intravede un barlume di recupero.

Abbondonato da 13 anni

Una novità emersa ieri in Consiglio Comunale per voce dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni. A sollecitare il Comune su quest’angolo tra Crocetta e San Paolo, in stato di abbandono ormai da tredici anni, il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

La proprietà

“Allo stato attuale – ha spiegato Mazzoleni, rispondendo all’esponente della minoranza - risulta proprietaria delle aree la Società SININVESTIT S.r.l., che ha da poco ripreso le interlocuzioni con la Città per l’attuazione della trasformazione”. Nella primavera 2011 si prospettava la realizzazione di due torri nell’ex Materferro: un progetto naufragato, che ha lasciato spazio al degrado e ai disperati, che ne hanno fatto per anni la loro casa.

L’ultimo azione delle forze dell’ordine risale al gennaio 2023 quando, a seguito di segnalazione di occupazione abusiva, i Carabinieri hanno provveduto allo sgombero dell’area in Circoscrizione 1. Oggi però qualcosa sembra nuovamente muoversi.

Firrao (Torino Bellissima): "Recupero tassello fondamentale"

“Il recupero dell’ex Materferro – commenta Firrao - è un tassello fondamentale per un’area riqualificata negli anni come quella della Spina”. “Speriamo – conclude il vicecapogruppo di Torino Bellissima .- che i primi contatti con la proprietà possano portare a progetti realizzabili, auspicando una celerità burocratica superiore a quella vista fino a oggi”.