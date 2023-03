Libri al posto del fritto misto, l'Ibrida Bottega si trasferisce nell'ex ristorante Bue Rosso

Dove c’erano fritto misto alla piemontese, carne alla zingara, tomini elettrici e calici di dolcetto ora arrivano saggi, romanzi, fumetti, gialli e noir. Dopo dieci anni l’IBRIDA BOTTEGA, storica libreria di Borgo Po all’inizio di via Felice Romani, cambia infatti sede e si trasferisce. Uno spostamento appena di pochi metri. L’attività commerciale va ad occupare i locali che fino a qualche anno fa ospitavano il Ristorante Bue Rosso, in corso Casale 10, a pochi metri della pasticceria Sabauda.

Trasferimento entro l'estate

I lavori, come spiegano i titolari de l’ IBRIDA BOTTEGA nella newsletter, “sono in corso: i tempi certi non li sappiamo ancora, ma sicuramente entro l'estate”. “Vi assicuriamo -aggiungono - che il posto è fantastico, che si adatta a tante cose da fare insieme, presentazioni, teatro, circoli di lettura, corsi di vario tipo, insomma un posto di comunità, come abbiamo sempre cercato di fare in questi anni”. Da anni l’IBRIDA BOTTEGA è un punto di riferimento per chi abita verso piazza Vittorio, Borgo Po e Madonna del Pilone.