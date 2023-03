Chivasso, Ascom aderisce alle manifestazioni antimafia del Comune

A pochi giorni dalle manifestazioni antimafia promosse al Comune di Chivasso dall’Assessorato alla Legalità, autorità, associazioni e cittadini stanno esprimendo la propria adesione agli appelli alla partecipazione. Per il corteo civico “Insieme per ricordare” i commercianti di Ascom Confcommercio espongono in vetrina una locandina che invita ad unirsi al percorso che congiungerà piazza Noè con la biblioteca Movimente, a partire dalle ore 16,45 di mercoledì 22 marzo.

“La legalità non è uno slogan ma una dimensione etica e civica di alto valore – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale - da preservare e promuovere in tutte le forme. RicordArte è un progetto che vede l'arte come strumento per veicolare l'educazione alla legalità a tutta la cittadinanza e durante il corteo saremo in tanti a sfilare per ricordare le vittime di mafia e per dire che contro la mafia Chivasso c'è”!