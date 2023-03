La soddisfazione dei Moderati: "Bene conferma delle risorse per le Circoscrizioni"

"Esprimiamo soddisfazione per la decisione, appresa oggi dal Sindaco Lo Russo, di mantenere inalterate le competenze e le risorse delle Circoscrizioni in relazione alla manutenzione del verde", dichiarano gli esponenti dei Moderati Simone Fissolo, Ivana Garione, Massimiliano Miano, Silvio Magliano e Carlotta Salerno.

"In questo modo si potrà studiare insieme alle nostre amministrazioni decentrate il modo migliore per gestire - a partire dal 2024 - le manutenzioni del verde, nel rispetto del bilancio, ma anche e soprattutto nel rispetto del ruolo fondamentale che le Circoscrizioni hanno per la Città".