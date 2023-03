Netanyahu: Israele non intende armare l’Ucraina

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta proseguendo il suo tour all’estero per rafforzare i rapporti con i principali governi europei. Nella sua visita ufficiale a Berlino il 16 marzo ha tenuto colloqui col cancelliere Olaf Scholz, seguiti da una conferenza stampa congiunta. I giornalisti hanno posto domande non solo sui rapporti fra Germania e Israele, ma anche sulla politica interna di Gerusalemme, attualmente in subbuglio a causa della riforma giudiziaria. E pure a proposito dell’appoggio all’Ucraina, ritenuto dall’Occidente tiepido, eccessivamente prudente, sostanzialmente neutrale. Tutti si attendevano e volevano che Israele fornisse armi e intelligence a Kiev, mentre finora l’aiuto è stato di carattere umanitario e diplomatico. Tutti i tre i governi succeditisi dopo il 24 febbraio 2022 hanno mantenuto questa linea, dettata da precise necessità politiche, spiegate da Netanyahu nella conferenza stampa. Israele ha bisogno dell’assenso dei russi ai voli dei caccia israeliani nei cieli del Medio Oriente per motivi difensivi. Gerusalemme intende la sua difesa come una serie di attacchi preventivi per eliminare le minacce poste soprattutto dall’Iran. La Russia, presente in Siria con le sue basi, è un attore da cui Israele non può prescindere, dunque cerca di non interferire troppo con la sua operazione militare speciale in Ucraina. Tuttavia, come riporta il sito Strumenti Politici, una volta conclusasi la visita berlinese del primo ministro è stata diffusa la notizia di una possibile approvazione di Gerusalemme alla fornitura all’Ucraina di sistemi di guerra elettronica da parte di due aziende israeliane. Si tratterebbe di sistemi con la funzione individuare e abbattere i droni russi di fabbricazione iraniana. Più che un aiutare Zelensky, dunque, Israele vuole testare sul campo la sua difesa contro le armi iraniane.