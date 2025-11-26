Fondazione Crt, approvato il primo Documento Programmatico Pluriennale 2026-2028

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Crt ha approvato il primo Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2026-2028, che definisce le linee strategiche alla base dell’azione della Fondazione per il prossimo triennio, presentate nel corso dell’evento “Dare Spazio al Valore”.

Il documento è il risultato di un’analisi articolata e approfondita dei bisogni del Piemonte e della Valle d’Aosta, condotta attraverso la lettura integrata degli indicatori socio-economici, un’indagine rivolta ad oltre 700 enti del Terzo Settore e ad associazioni di categoria piemontesi e valdostane e la ricognizione delle priorità d’intervento sviluppate negli ultimi anni.

Cinque le priorità strategiche che orienteranno l’azione della Fondazione Crt nel triennio 2026-2028:

sostenere le condizioni di vita delle persone in difficoltà

favorire l'autonomia e il benessere attraverso l'educazione e l’istruzione

favorire l'accesso al mercato del lavoro per le persone con maggiori difficoltà

sostenere la partecipazione sociale, politica, civica e culturale

potenziare il ruolo della ricerca, del trasferimento tecnologico e delle conoscenze per favorire le opportunità di lavoro nei settori emergenti.

Accanto a queste direttrici, il Dpp individua due obiettivi trasversali che caratterizzeranno l’azione dell’intero triennio: la promozione della parità di genere e la riduzione dei divari territoriali, con particolare attenzione alle aree interne e alle periferie urbane.

“L’approvazione del Documento Programmatico Pluriennale è l’esito di un lungo percorso che alle Ogr, con l’evento “Dare Spazio al Valore”, ha avuto il suo momento pubblico di restituzione e condivisione – afferma la Presidente della Fondazione Crt, Anna Maria Poggi –. Desidero ringraziare il Consiglio di Indirizzo per il lavoro svolto e per il contributo determinante alla definizione di questa visione condivisa. Un cammino fondato sull’ascolto, sulla responsabilità e sulla volontà di generare impatto, che mette al centro le persone, le comunità e il valore delle collaborazioni. Con il DPP 2026-2028 tracciamo una direzione solida e di lungo periodo, capace di anticipare i bisogni e accompagnare le trasformazioni economiche e sociali del nostro territorio”.