Dal Grande Torino a Maradona a Michael Jordan, appuntamento da non mancare per i collezionisti alla prossima asta Bolaffi

Dal Grande Torino a Maradona, appuntamento da non mancare alla prossima asta Bolaffi

Torna l'appuntamento italiano per eccellenza dedicato ai collezionisti di memorabilia sportivi e ai tifosi: i cimeli dei campioni di calcio, ciclismo, boxe, automobilismo e altre discipline sono protagonisti dell’asta di Sport memorabilia, in programma lunedì 2 dicembre in modalità internet live sul sito di Aste Bolaffi (www.astebolaffi.it).

Oltre 500 i lotti, domina il calcio

Tra i 545 lotti proposti ci sono divise, autografi, cartoline, trofei e altri oggetti unici che raccontano un secolo di storia dello sport.

Il calcio domina incontrastato il catalogo con un’interessante selezione di maglie delle nazionali, a partire da una rara maglia anni ’30 della nazionale italiana (lotto 208, stima 10-15 mila euro) passando per la casacca azzurra anni ’70 di Gigi Riva con il numero 11 in stoffa e la firma autografa sul retro (lotto 202, stima 3-4mila euro) e quella di Pelé della nazionale brasiliana, stagione 1970-1971 (lotto 201, stima 7.500-10 mila euro).

Gli scarpini di Maradona

Tra i cimeli di Maradona ci sono gli scarpini Puma personalizzati “Diego” usati al Napoli negli anni ’80 (lotto 160, stima 7.500-10 mila euro) e la maglia del Barcellona attribuita al campione argentino nella stagione 1983-1984 (lotto 533, stima 5mila-7.500 euro). Nel capitolo anche documenti relativi al Grande Torino, come la cartolina datata 3 maggio 1949 raffigurante una veduta di “Costa Do Sol Estoril” con al retro le firme di tutta la squadra, spedita il giorno dell’amichevole contro il Benfica (lotto 111, stima 2.500-3.500 euro) poco prima della grande tragedia. Di particolare interesse una inedita selezione di numerose maglie dei New York Cosmos, tra cui quella di Pelé della stagione 1975-1976 (lotto 215, stima 2.500-3.500 euro).

Schumi e la scarpa del Mondiale 2002

Tra gli highlight degli altri sport c’è il top lot dell’asta, una scarpa da competizione Fila progettata nel 2001 su misura e a uso esclusivo di Michael Schumacher per il Mondiale di F1 2002 (lotto 15, stima 10mila-15mila euro): modello, e successive versioni, con cui Schumacher ha vinto ben tre campionati mondiali consecutivi.

Per il ciclismo spicca la maglia gara anni ’40 attribuita a Fausto Coppi (lotto 51, stima mille-2mila euro). Si segnalano infine una maglia Nike rosa con logo verde anni ‘90 di Michael Jordan con firma autografa (lotto 17, stima 2.500-3.500 euro) e la torcia olimpica della XIV Olimpiade di Londra 1948 (lotto 27, stima 2-2.500 euro).