Stabilimenti Dana: Bergesio chiede garanzie per gli occupati di Cervere, Sommariva Perno, Rivoli e Crescentino

"Passaggio ad Allison è una chance industriale, ma su Cervere, Sommariva Perno, Rivoli, Crescentino e tutti gli altri siti produttivi il Governo deve pretendere subito un piano che assicuri continuità e piena occupazione".

Lo afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, che stamani ha partecipato all'incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per seguire da vicino gli sviluppi di un'operazione che ridefinirà il panorama industriale del settore.

Bergesio ha richiesto “immediate garanzie per la salvaguardia produttiva e occupazionale dei siti piemontesi coinvolti nella cessione del ramo d'azienda Off-Highway di Dana Incorporated al colosso americano Allison Transmission Holdings, Inc.”.

“La vertenza Dana coinvolge stabilimenti importantissimi per il Piemonte - puntualizza il senatore piemontese -. L'acquisizione del settore Off-Highway da parte di Allison, un'operazione da oltre 2,7 miliardi di dollari, non può e non deve essere vista unicamente come una mossa finanziaria. Per la nostra regione è una sfida industriale che deve portare certezze immediate. Con il passaggio, i siti produttivi di Cervere, Sommariva Perno, Rivoli, Crescentino e le loro eccellenze, confluiscono in un nuovo e solido gruppo. La nostra vigilanza non cesserà: siamo fiduciosi sulla solidità di Allison, ma il closing, previsto per il 2 gennaio 2026, deve segnare l'inizio di una fase di sviluppo, non di incertezza. Dobbiamo pretendere un piano industriale chiaro che garantisca piena continuità produttiva e, soprattutto, la salvaguardia di ogni singolo posto di lavoro”.

L'accordo prevede la cessione ad Allison delle società italiane Dana Italia S.r.l., Dana Graziano S.r.l. e Dana Motion Systems Italia S.r.l., che insieme contano oltre 3.100 dipendenti sul territorio nazionale, una complessa rete di 14 siti produttivi.

Il senatore Bergesio sottolinea e conclude: “Il Governo dovrà esercitare la massima pressione per assicurare che la strategia di Allison non si traduca in ridimensionamenti. La richiesta è chiara: la promessa di una "strategia formale di integrazione" deve tradursi rapidamente in un piano operativo vincolante per proteggere gli stabilimenti piemontesi e italiani, garantendo loro un ruolo centrale e di prospettiva nel nuovo assetto produttivo globale di Allison”.