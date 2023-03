Prezzi alle stelle, poca manodopera e consumi in calo: ecco la fotografia di un settore "alla frutta"

“ E' molto importante che il Consiglio dei ministri abbia recepito la nostra proposta di programmazione triennale dei flussi per consentire una più agevole pianificazione del lavoro da parte delle aziende agricole – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Andando verso la bella stagione, con il picco della raccolta, nelle nostre campagne c’è posto anche per studenti, pensionati o disoccupati che vogliono trovare una occasione di reddito grazie al nuovo sistema di prestazioni occasionali introdotto nella Manovra che porta una rilevante semplificazione burocratica per facilitare l’avvicinamento al settore agricolo. D’altronde è fondamentale valorizzare la frutticoltura in un Paese come l’Italia, che è leader mondiale nella qualità dell’alimentazione, e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno anche per fermare il consumo del cibo spazzatura ”.

“Un dato ancora più allarmante se si considera che a consumare meno frutta e verdura sono soprattutto i bambini e gli adolescenti, con quantità che sono addirittura sotto la metà del fabbisogno giornaliero, aumentando così i rischi legati all’obesità e alle malattie ad essa collegate. A questo trend preoccupante, si sommano le difficoltà a cui devono far fronte le nostre imprese i cui bilanci sono messi a rischio da rincari di ogni tipo con spese più che raddoppiate con gli incrementi che colpiscono dalla plastica per le vaschette, le retine e le buste (+70%), alla carta per bollini ed etichette (+35%) fino al cartone ondulato per le cassette (+60%), stesso trend di rincari per le cassette in legno (+60%) – proseguono Moncalvo e Rivarossa -. Per questo, in Piemonte, abbiamo denunciato le tante problematiche del comparto frutticolo durante il blitz SOS Frutta dello scorso 22 novembre a Torino, in piazza Castello perché a rischio chiusura ci sono oltre 7 mila aziende. Una situazione insostenibile per cui va immediatamente applicato il decreto legislativo contro le pratiche commerciali sleali come bisogna ridurre drasticamente il costo del lavoro, con una specifica misura rispetto alla decontribuzione per le imprese frutticole, per allinearci, oltretutto, ai nostri competitor nell’ambito dell’Unione Europea e non solo. Ormai da troppi anni la frutticoltura piemontese sta attraversando momenti di estrema difficoltà a causa di una scarsa remunerazione del prodotto e di una non equilibrata ripartizione del valore nei vari passaggi della filiera. Altro tema è quello dell’obbligo di origine in etichetta dell’ortofrutta nei prodotti trasformati come conserve, marmellate, succhi di frutta”.