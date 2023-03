Ripple (XRP) contro la SEC. La sentenza si avvicina: che effetto avrà su gettoni come Dogecoin (DOGE) e TMS Network (TMSN)?

Il caso Ripple (XRP) è in corso da alcuni anni. In che modo una sentenza attesa entro i primi 6 mesi del 2023 influenzerà gli altri asset? L'esito del caso avrà enormi implicazioni per il mercato delle criptovalute. Mentre uno dei processi più seguiti nel settore delle criptovalute giunge al termine, analizziamo i potenziali impatti su Dogecoin (DOGE) e su un nuovo asset. TMS Network (TMSN) è un nuovo DEX rivoluzionario che sta facendo parlare di sé, avendo già raccolto oltre 2 milioni di dollari nella prevendita.

Ripple (XRP) vs SEC

La lotta di Ripple (XRP) nella causa contro la SEC è stata un argomento caldo di recente. In un nuovo sviluppo, Coinbase ha annunciato di essere aperta alla riquotazione di Ripple (XRP). Questo sarebbe senza dubbio positivo per Ripple (XRP). Ma c'è un'avvertenza: la riquotazione avverrà solo se Ripple (XRP) vincerà la causa, o almeno se l'esito sarà favorevole.

Ripple (XRP) ha lottato per anni, sottoperformando la maggior parte delle altre altcoin in ogni occasione. Bloccata dall'incertezza che circonda il caso, Ripple (XRP) dovrebbe registrare un forte rialzo in caso di esito favorevole. Per ribadire: solo se l'esito sarà favorevole. È una scommessa su cui molti hanno puntato. Ma finora questa scommessa si è rivelata più costosa del previsto.

Un accordo a favore di Ripple (XRP) creerebbe un precedente ed eliminerebbe una parte dell'influenza della SEC sul mercato delle criptovalute. Tuttavia, per molti detentori di Ripple (XRP), il costo dell'opportunità si fa sentire pesantemente mentre il mercato si impenna. Le potenziali ricompense, se il caso dovesse durare ancora a lungo, sono rapidamente superate dalle ricompense possibili altrove.

Dogecoin (DOGE)

È improbabile che la SEC possa etichettarla come un titolo, ma Dogecoin (DOGE) non sarà fondamentalmente influenzata dall'esito della causa XRP contro SEC. La SEC ha una posizione chiara su asset come il Bitcoin (BTC). Dogecoin (DOGE) rientra in questa categoria - non è un titolo. Tuttavia, gli investitori di Dogecoin (DOGE) dovrebbero comunque diffidare dell'esito della causa.

Nessun prezzo delle criptovalute sarà al sicuro se il tribunale si pronuncerà a favore della SEC. Per questo motivo, i possessori di Dogecoin (DOGE) dovrebbero seguire le notizie su Ripple (XRP). Ma la comunità di Dogecoin (DOGE) può dormire sonni tranquilli sapendo che non esiste alcuna minaccia esistenziale - almeno da parte della SEC. Dopo aver registrato guadagni mediocri quest'anno, i possessori di Dogecoin (DOGE) sperano che il Dogecoin (DOGE) segua il BTC e il mercato delle altcoin nella sua ascesa.

TMS Network (TMSN)

Un altro protocollo che difficilmente sarà influenzato da un esito negativo per Ripple (XRP), TMS Network (TMSN) è un nuovo exchange decentralizzato costruito su Ethereum. Rivoluzionando l'esperienza di trading on-chain con un ampio set di classi di attività negoziabili, TMS Network (TMSN) offre attività non disponibili sui DEX contemporanei. Dal FOREX alle azioni, dalle criptovalute ai CFD, i trader della maggior parte degli ambienti troveranno utilità nell'exchange TMS Network (TMSN).

I titolari di token TMS Network (TMSN) hanno diritto a vantaggi esclusivi. Dai bot di trading completamente personalizzabili ai dati sulla catena, i titolari di TMS Network (TMSN) possono utilizzare gli strumenti di trading per ottenere un vantaggio sul mercato. Inoltre, i possessori di TMS Network (TMSN) hanno diritto a una quota delle commissioni generate dal protocollo.

