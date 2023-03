A Torino si corre con la DeeJay Ten: tutte le modifiche alla viabilità per la domenica mattina

Domenica 26 marzo Torino ospiterà per la prima volta la manifestazione sportiva denominata DeeJay Ten, gara podistica non competitiva sulla distanza di 10 chilometri con finalità ludico motorie, sociali e promozionali dell’attività sportiva come strumento di benessere fisico e mentale.

All’interno della DeeJay Ten si svolgerà anche la DeeJay Five sviluppata sulla distanza di 5 chilometri.

Le gare partiranno entrambe da lungo Po Diaz: alle ore 9.00 la DeeJay Ten (10 km) e alle ore 9.20 la DeeJay Five (5 km). La durata prevista è di circa 2 ore e l’arrivo delle due gare sarà in lungo Po Diaz.

Percorso della 10 Km

Partenza - lungo Po Diaz (altezza capolinea Star), piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio (carreggiata centrale), rondò Rivella (lato ovest), viale I Maggio (il primo tratto), piazza Castello (monumento al Fante), via Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli (carreggiata centrale), viale Virgilio, viale Mattioli, viale Balsamo Crivelli, viale Virgilio, viale Stefano Turr, pista ciclo-pedonale del Po (imbocco subito dopo chiosco del Borgo), viale Paolo Thaon di Revel (interno parco fascia sottostante Galileo Galilei dir. Marinai d’Italia), salita Tiepolo, corso Galileo Galilei, rotonda Dante, Ponte Isabella, corso Moncalieri (lato fiume), ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele, corso Cairoli, Murazzi del Po Gipo Farassino, salita Murazzi al Ponte Vittorio Emanuele I, lungo Po Diaz - Arrivo.

Percorso della 5 Km

Partenza - lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, viale I Maggio, piazza Castello, via Po, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, Murazzi del Po Gipo Farassino (discesa angolo Ponte Umberto I), salita Murazzi al Ponte Vittorio Emanuele I, lungo Po Diaz - Arrivo.

Chiusure stradali

Dalle ore 8.30 alle ore 11.30 circa l’area interessata dal percorso sarà soggetta a modifiche viabili. L’intero tracciato di gara sarà interdetto alla circolazione veicolare dalle ore 8.00 fino a cessate esigenze e in particolare saranno chiusi i seguenti principali assi viabili: corso Casale, tratto corso Gabetti–Gran Madre di Dio, chiuso in direzione sud; corso Moncalieri, tratto Gran Madre–corso Lanza, chiuso in direzione sud; corso Moncalieri, tratto piazza Zara–corso Giovanni Lanza, in direzione nord; corso Vittorio Emanuele II, tratto corso Massimo D’Azeglio–Ponte Umberto I; corso Dante, chiuso in direzione collina, tratto corso Massimo D’Azeglio-Ponte Isabella.

Dalle 4 saranno invece chiusi corso Cairoli e lungo Po Diaz.

Ponti chiusi: Vittorio Emanuele I; Umberto I; Ponte Isabella;

Ponti aperti: Sassi; Ponte Regina Margherita; Ponte Balbis.

Divieti di sosta

Lungo tutto il percorso sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, dalla mezzanotte di domenica 26 marzo, fino al termine della manifestazione.

Lo stesso divieto interesserà le seguenti altre vie: viale Virgilio, ambo i lati, tratto corso Vittorio Emanuele II a viale Mattioli, compreso piazzale Latteria Svizzera; viale Turr, ambo i lati, tratto viale Virgilio – viale Boiardo; piazzale antistante corso Moncalieri 80.

In corso Cairoli, carreggiata centrale, lato retrostante la zona di stazionamento linea GGT Star, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore già dalle ore 8 di sabato 25 marzo e fino a cessate esigenze, mentre in corso San Maurizio, carreggiata laterale ovest, ambo i lati, nel tratto Rondò Rivella – viale Partigiani, il divieto inizierà dalle 8 di venerdì 24 marzo.

Parcheggi disabili generici

Dalle 8 del giorno 24 marzo e fino a termine esigenze sarà sospeso il parcheggio ubicato in c.so San Maurizio 4, mentre dalle ore 00,00 del giorno 26 marzo saranno sospesi i seguenti stalli: Viale I Maggio angolo Via Luzio; piazza Castello angolo Via Verdi; via Po n.c. 11, n.c. 14, n.c. 27/d, n.c. 18 bis, n.c. 52/c; viale Virgilio angolo corso Vittorio Emanuele II; viale Mattioli angolo viale Balsamo Crivelli; Viale Turr palo luce TGS10; corso Moncalieri 80.

Aree Taxi

Dalle 6 del 26 marzo saranno sospese le aree adibite allo stazionamento dei taxi in Viale Virgilio angolo Viale Cagni.

Trasporti pubblici

I percorsi di alcuni mezzi di trasporto pubblico transitanti nell’area interessata dalla manifestazione subiranno deviazioni.