Chieri e i Lions insieme per aiutare la Piccola Casa della Divina Provvidenza

Mercoledì 29 marzo, alle ore 12, presso la Sala consiliare del Comune di Chieri (via Palazzo di Città, 10), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Una Domenica Insieme per il Cottolengo Hospice” organizzata dai Lions Club e in programma domenica 2 aprile in piazza Cavour a Chieri, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Hospice della Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Domenica 2 aprile, dalle ore 11 alle 16, saranno allestite postazioni per offrire alla cittadinanza Visita oculistica, Prevenzione diabete, Prevenzione osteoporosi, Prevenzione ed educazione odontoiatrica, Controllo patologie vascolari e postazioni di Raccolta occhiali Usati.

La Piccola casa della Divina Provvidenza, più semplicemente conosciuta come il Cottolengo dal nome del suo fondatore san Giuseppe Benedetto Cottolengo, è un istituto di carità che si prende cura di persone malate, abbandonate e in stato di estremo bisogno, senza distinzione alcuna. La Piccola Casa, aperta a Torino nel 1828, promuove la dignità di ciascuno nella sua originalità e diversità, costruendo relazioni di reciprocità, di gratuità, di condivisione, di fraternità.

Durante la conferenza stampa interverranno:

· Il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero

· L’assessora alle Politiche sociali e al Volontariato sociale Raffaela Virelli

· Il Dottor Carlo Ferraris, Governatore del Lions Clubs Distretto 108 Ia 1;

· Il Dottor Claudio Sabbatini, Governatore del Lions Clubs Distretto 108 Ia 3;

· Padre Carmine Arice, Legale Rappresentante Direttore Generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza

· l’Avv. Gian Paolo Zanetta, Direttore Generale delle Opere Sanitarie della Piccola Casa della Divina Provvidenza

· Il Dottor Stefano Panelli, Presidente del Lions Club Chieri

· Il Dottor Libero Zannino, Presidente del Lions Club Torino Stupinigi

· Il Dottor Piero Vergante, Coordinatore Distrettuale Manifestazioni e Responsabile del Campus Medico.