Habemus Papam, eletto Robert Francis Prevost col nome di Leone XIV

Habemus Papam, l'eletto è Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV. L'annuncio è stato dato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro del cardinale protodiacono Dominique Mamberti.

Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, Prevost era considerato come un papabile 'di compromesso', tra quelli che avrebbero potuto riuscire nel difficile compito di unire le diverse e spesso contrastanti anime di una Chiesa cattolica che sta attraversando grandi cambiamenti.

La sua carriera inizia ufficialmente nel 1977, quando è entrato nel noviziato dell'Ordine di Sant'Agostino, nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, nella città di Saint Louis (Missouri). I voti solenni arrivano il 29 agosto 1981. Studente presso la Catholic Theological Union di Chicago, si è diplomato in Teologia.

Oltre 45mila persone sono presenti in piazza San Pietro e nell'area antistante il Colonnato. Tutti attendono che il nuovo Papa si affacci e parli alla folla. Molti fedeli hanno cantato il Salve Regina e pregato.

Al momento della fumata bianca che ha annunciato la decisione del Conclave in tanti si sono abbracciati e si sono registrate scene di pura gioia.

Lo Russo: "Benvenuto"

“Desidero esprimere il benvenuto della Città di Torino al nuovo pontefice, Papa Leone XIV, sperando di poterlo ospitare presto nella nostra città", ha detto in il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Siamo certi che il suo pontificato proseguirà in quel cammino di pace e giustizia che Papa Francesco aveva intrapreso, guidando l’azione della Chiesa e delle comunità all’insegna dell’apertura e della solidarietà. Mai come in questo momento il mondo ha bisogno di messaggi di pace e accoglienza, come quelli contenuti nelle sue prime parole da Papa: in un tempo segnato da divisioni, conflitti e disuguaglianze crescenti, è forte la necessità di parole e gesti che unifichino, e l'augurio è che Papa Leone XIV continui a guidare lo sguardo della Chiesa verso gli ultimi, i poveri, i più bisognosi”.

Cirio: "Parole di pace e dialogo"

"A nome del Piemonte sono orgoglioso di dare il benvenuto a Papa Leone XIV", ha invece aggiunto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Le parole di pace e di dialogo che ha usato nella sua benedizione al mondo da piazza San Pietro sono un messaggio prezioso per noi e per l’umanità intera, in un momento in cui è forte il bisogno di unità e di solidarietà tra i popoli".

La Diocesi di Torino e Susa: "E' il momento di pregare"

"Le Diocesi di Torino e di Susa si uniscono alla gioia della Chiesa e del mondo per l’elezione di Papa Leone XIV, lo statunitense e peruviano Robert Francis Prevost. Al nuovo Vescovo di Roma e pastore della Chiesa universale, successore di Pietro e dell’amatissimo Papa Francesco, vanno fin da ora sentimenti di grande affetto e riconoscenza per l’alto ministero che ha accettato di assumere, assicurando il nostro impegno per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo in questo mondo che ha sempre più bisogno di pace. Le Chiese di Torino e Susa sono state rappresentate al Conclave dal nostro cardinale arcivescovo Roberto Repole, ma anche la partecipazione del cardinale Giorgio Marengo, di origine torinese, ci ha fatto respirare in modo molto forte il legame della nostra regione con la sede apostolica. Ora è il momento della preghiera per il nuovo Papa, per tutta la Chiesa e per il mondo, che in questa difficile stagione della storia, fra tante ombre e tanti motivi di preoccupazione, chiede a noi cristiani soprattutto un servizio: rendere testimonianza della infinita speranza che nasce dal Vangelo. Certi di poterlo fare nella comunione con Papa Leone XIV, riprendiamo il cammino sotto la sua guida nella sequela di Cristo Risorto". Lo hanno detto Mons. Alessandro Giraudo, vicario generale Diocesi di Torino e Don Daniele Giglioli, vicario generale Diocesi di Susa.