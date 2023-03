Sesso, libertà e potere negli Anni di Piombo: in scena “Dialogo di una prostituta con un suo cliente”

L’ultimo appuntamento vede la messa in scena di Dialogo di una prostituta con un suo cliente , atto unico di Dacia Maraini, con Lorenzo Beatrice e Manuela Marascio, per la regia di Luciano Caratto, direttore artistico della rassegna.

Si conclude venerdì 31 marzo, alle 21, la rassegna di drammaturgia contemporanea Teatro in/al Centro , ideata dalla Compagnia Maison du Théâtre in collaborazione con il Teatro del Baratto nei rinnovati locali del Teatro Juvarra e dell’ex Cafè Procope, ora Circolo Amici della Magia.

Scritto nel 1978, fa parte della vasta produzione drammaturgica dell’autrice fiesolana dedicata all’universo femminile. Donne e sesso, donne e amicizia, donne e dolore: le pièce teatrali di Maraini esplorano le sfaccettature più oscure e misteriose del femminino alternando poesia e impegno civile.

In questo dialogo, il corpo di Manila, prostituta colta e politicizzata, con una neonata da accudire in una stanzetta della Roma popolare, si rifiuta di diventare merce e oggetto di compravendita. In un serrato botta e risposta, alternando blandizie e minacce, il cliente, scaltro e pragmatico, si offre di amarla e proteggerla, ma l'ironia impassibile di Manila porta presto alla luce il bluff perverso di chi vuole solo possedere.

Gli attori sono riusciti a cogliere la perfetta alchimia fra tensione sensuale e provocazione intellettuale, cogliendo nell’ambientazione dei tardi anni ’70 interessanti spunti di approfondimento storico.

Vicina all’avanguardia senza esserne condizionata, affascinata dai classici, ma capace di mantenere una peculiare autonomia espressiva, sempre pronta a scagliarsi contro le ingiustizie politiche e sociali, Maraini, attraverso il teatro, ha cercato “se non di cambiare il mondo, di aiutare lo spettatore a pensare come dovrebbe essere”.