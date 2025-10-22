Da Spaghettissima al Sicilian Party: gli eventi gratuiti di Pastis durante l'art week

Anche quest’anno il Pastis celebra la settimana dell'arte contemporanea torinese.



Durante le giornate di Artissima, ripropone Spaghettissima, dedicando al piatto italiano per eccellenza - gli spaghetti al pomodoro - il tributo che merita, offrendoli dal 30 al 2 novembre​ dalle 18 alle 22 alle persone che saranno a Torino per seguire i tantissimi eventi in programma.



Tra gli appuntamenti la performance di Gianni Colosimo e Luisa Bruni in collaborazione con la galleria Riccardo Costantini Contemporary; l’evento è aperto a tutti, con la possibilità di scoprire un’originale interpretazione dell’arte contemporanea in un contesto informale e accogliente.



In Conserveria Pastis rimane attiva la mostra di Nicus Lucà, Tutto Passa.



Torna anche l'appuntameto con il Sicilian Party organizzato ogni anno dalla prestigiosa Galleria Laveronica di Modica, il 31 ottobre.



Inoltre, il dehor del Pastis sarà vestito con un wallpaper ispirato alle opere di Chiharu Shiota in collaborazione con il MAO Museo d’Arte Orientale, dove l’artista

sarà in mostra fino a giugno.