Con il progetto “Il mondo ha bisogno di sorridere” Primo Caredent permette cure dentistiche gratuite per pazienti in difficoltà

Il numero di persone che non sono in grado di far fronte alle proprie spese sanitarie in Italia è in crescita e Primo Caredent Group, affermata realtà del panorama odontoiatrico e sanitario privato nazionale, sceglie di consolidare il suo impegno di responsabilità sociale: anche nel 2023, il progetto “Il mondo ha bisogno di sorridere” ha permosso ai pazienti in difficoltà economica dei Centri Primo e Caredent, provenienti da diverse zone d’Italia, di accedere alle cure sanitarie e odontoiatriche di cui necessitano, a titolo gratuito. L’azienda ha scelto di rendere il progetto strutturale e ha stanziato un budget per il biennio 2022/2023 pari a 100 mila euro.