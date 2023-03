Chef Rubio risarcisce Ricca. L'assessore: "Soldi al Museo Shoah per progetti contro razzismo"

L'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca ha donato, alla Fondazione Museo della Shoah di Roma, l’intera cifra ottenuta come scuse per gli insulti di Chef Rubio . L'esponente della Lega nell'autunno 2020 aveva querelato Gabriele Rubini .

Ricca: "Progetti contro il razzismo"

Questa mattina, a margine di un incontro alla Fondazione Museo della Shoah di Roma sulle politiche di contrasto dell’antisemitismo messe in campo dalla Regione Piemonte, Ricca ha effettuato una donazione personale. "Una cifra - spiega l'assessore regionale - che corrisponde all’intero ammontare ottenuto come rimborso per gli insulti che mi erano stati rivolti sul social network Twitter dal noto personaggio televisivo ‘Chef Rubio’".

Soldi che, di comune accordo con il Museo, serviranno per finanziare progetti sociali di sensibilizzazione contro il razzismo e qualsiasi tipo di discriminazione. "Il mio è un piccolo gesto ma, in un momento storico in cui l’intolleranza torna troppo spesso a far parlare di se, è un gesto doveroso” conclude Ricca.