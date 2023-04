LA RICETTA – Costolette di agnello con cime di rapa ripassate

Nel periodo tra Pasqua e Pasquetta molte famiglie si ritrovano intorno alla tavola o in allegre scampagnate per festeggiare e condividere stuzzicanti piatti della tradizione.

Fra i secondi piatti pasquali, che non possono assolutamente mancare, ci sono le costolette d'agnello, un taglio di carne tenero e saporito che si adatta benissimo a vari tipi di cotture.

Veloce da preparare, dove però bisogna stare attenti alla cottura. Le costine d'agnello, infatti, sono piccole e necessitano di tempi brevi per rimanere tenere e succose. Prima di cuocerle qualcuno preferisce marinarle con olio extravergine, aglio ed erbe aromatiche in modo che si insaporiscano ancora di più. Le accompagniamo con un contorno a base di cime di rapa, che con il loro retrogusto amarognolo, richiedono accostamenti di sapori forti e decisi. Sono ottime infatti in abbinamento con le carni molto saporite come quella suina e ovina.

Abbinamento: Aglianico del Vulture DOC "Teodosio" 2020 – Basilisco Rosso. Colore rubino scuro dai profumi fruttati e speziati. Note di ciliegia e di prugna che danno all’assaggio un grande equilibrio e profondità. Temperatura di servizio: 16/18°. Gradazione alcolica: 13.5%.

Costolette di agnello con cime di rapa ripassate

Ingredienti: 12 costolette di agnello, 3 mazzetti di cime di rapa, 2 spicchi di aglio, 6 alici sott’olio, 90 gr di olive taggiasche, farina, vino bianco, rosmarino, EVO, sale e peperoncino q.b.

Preparazione: In una padella aggiungere abbondante olio, del peperoncino, uno spicchio di aglio, le cime di rapa pulite e lavate, poca acqua e sale. Cuocere per 4-5 min a fuoco medio. Mettere da parte a fine cottura.

In una padella aggiungere abbondante olio, un ramoscello di rosmarino, uno spicchio di aglio, le olive taggiasche e le alici sott’olio. Cuocere fino a quando le alici saranno completamente sciolte. Successivamente rimuovere l'aglio e il rosmarino e aggiungere le costolette di agnello infarinate. Proseguire la cottura per 2 min a fuoco medio. Aggiungere il vino bianco, lasciarlo evaporare a fuoco alto e proseguire la cottura per 2 min di nuovo a fuoco medio.

Impiattare adagiando le cime di rapa sul piatto e le costolette di agnello con il loro fondo di cottura.





Realizzato dagli allievi Davide Catanzano e Edoardo Pucci della classe V D in collaborazione con il Docente Santo Corridore