Continuano i battibecchi fra Polonia e Germania sugli armamenti per Kiev

Continuano le scaramucce politiche fra Berlino e Varsavia, spesso provocate da quest’ultima. Il danno di tali controversie è di aprire un’altra spaccatura nel fronte filo-ucraino e farla diventare una voragine.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , la polemica più recente non si è ancora spenta ed è stata lanciata il 20 marzo dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki proprio mentre era in visita in Germania. Il premier ha detto che la Polonia potrebbe chiedere il pagamento dei danni di guerra dall’ultimo conflitto mondiale. Non è una richiesta nuova, perché era già stata avanzata lo scorso anno dall’ex primo ministro Jarosław Kaczyński, che aveva persino accusato Berlino di voler instaurare un “Quarto Reich” basandosi sull’Unione Europea. L’altra accusa lanciata di recente ai tedeschi è di fornire all’Ucraina un aiuto militare di poca sostanza e di sola facciata, al fine di prendersi gli onori e l’approvazione euroatlantica (a discapito degli sforzi polacchi). La Polonia infatti crede che il suo impegno sia ben maggiore, perché ha dato subito a Kiev i carri Leopard, che però sono di fabbricazione tedesca. E da Berlino arriva un’altra doccia fredda che sminuisce gli aiuti di Varsavia. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha detto che i polacchi hanno donato dei tank vecchi di decenni e bisognosi di una costosa messa a punto, prima di essere pienamente operativi. Zelensky invece voleva degli armamenti da impiegare il prima possibile per organizzare una controffensiva in primavera. A sua volta la Polonia accusa Berlino di non concedere i pezzi di ricambio, i quali tuttavia sono fuori produzione da tempo: dunque i tedeschi spiegano che è inutile arrabbiarsi con la Cancelleria, mentre è meglio rivolgersi ai produttori di armi.