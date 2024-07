Figli in difficoltà, soldi da spostare su un conto "sicuro", finti annunci: anche in Piemonte il pericolo delle truffe corre sul Web

C'è anche il Piemonte tra i territori interessati dall'intervento effettuato dalla Polizia Postale contro le truffe online, le frodi informatiche e gli accessi abusivi a sistemi informatici. Coinvolti oltre 160 operatori dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica, che hanno messo sotto la lente 54 soggetti residenti nella nostra regione, ma anche in Campania, Puglia, Veneto, Sicilia, Calabria, Lombardia, Lazio, Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Tutte queste attività illecite, caratterizzate dall’induzione in errore della persona offesa, hanno lo scopo di carpirne i dati personali, bancari e le credenziali di accesso ai conti correnti. Nel primo semestre di quest’anno la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha investigato su circa 14.000 casi di truffe online e frodi informatiche perpetrate in danno di utenti registrando un aumento del +10% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Le somme sottratte nel periodo in esame sono state circa 114 milioni con un incremento del +71% registrato nella prima parte dell’anno del 2023.

La Polizia Postale consiglia di non cliccare mai sui link contenuti in email o sms ma di collegarsi, attraverso un comune motore di ricerca, al sito o all’app ufficiale.

Nel caso in cui si venga contattati con un numero non conosciuto da persone che dichiarano di essere parenti o amici in difficoltà, si consiglia di ignorare il messaggio e di chiamare la persona sull’utenza di cui si è già in possesso per verificare che non si tratti di una truffa.