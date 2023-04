Dogecoin (DOGE) e Polkadot (DOT) riflettono sul futuro mentre TMS Network (TMSN) esplode con una prevendita del 1400%.

Il mercato delle criptovalute offre sempre nuove opportunità di investimento. Tuttavia, può essere difficile discernere quale sia l'investimento migliore in un determinato momento.

In questo momento c'è un crescente fermento intorno a TMS Network (TMSN) , una piattaforma che si trova attualmente nel mezzo della seconda fase della sua prevendita. Questo articolo esplorerà Dogecoin (DOGE) e Polkadot (DOT) e perché dovreste dare un'occhiata a ciò che TMS Network (TMSN) ha da offrire.

Dogecoin (DOGE)

Una criptovaluta che ha riscontrato molta vitalità negli ultimi anni, Dogecoin (DOGE) si propone come una valuta digitale peer-to-peer e open-source. Il marketing che sta dietro a Dogecoin (DOGE) è a dir poco geniale, ma la sua viralità la terrà a galla solo per un tempo limitato.

Utilizzando la tecnologia blockchain, Dogecoin (DOGE) è nota per le sue basse commissioni di transazione e per l'acquisto di beni e servizi. Coloro che stanno dietro a Dogecoin (DOGE) sono ben consapevoli dei loro inizi da meme, ma questo non significa che non siano concentrati sull'apporto di valore alla comunità crittografica.

Dogecoin (DOGE) ha anche ricevuto un ampio sostegno da parte di molti personaggi pubblici, come Elon Musk. Tuttavia, Dogecoin (DOGE) sta lottando per trovare la gloria che aveva un tempo, e questo ha fatto sì che alcuni trader portassero i loro investimenti altrove. Attualmente, Dogecoin (DOGE) è scambiata a 0,075 dollari, un valore di gran lunga inferiore al suo ATH del 2021.

Polkadot (DOT)

C'è molto interesse da parte degli investitori per Polkadot (DOT) e per ciò che ha da offrire al mercato delle criptovalute. Polkadot (DOT) e la sua tecnologia sono un progetto di punta della Web3 Foundation. Con l'obiettivo di fornire un web decentralizzato che dia il controllo agli utenti, Polkadot (DOT) è stato creato per collegare catene private e consortili, reti pubbliche e senza permessi e molto altro ancora.

Facilitando un internet in un ambiente privo di fiducia, Polkadot (DOT) consente alle blockchain indipendenti di scambiare liberamente transazioni e informazioni. Ciò significa anche che Polkadot (DOT) ha reso molto semplice la creazione e la connessione di applicazioni, istituzioni e servizi decentralizzati.

Per spiegare meglio, Polkadot (DOT) è anche un protocollo di rete che consente di trasferire token e dati arbitrari tra le blockchain. Tuttavia, dal punto di vista degli investimenti, Polkadot (DOT) è meno redditizio di un tempo e attualmente si trova a 6,22 dollari.

TMS Network (TMSN)

Molti trader stanno spostando la loro attenzione sul progetto e sui vantaggi della rete TMS (TMSN). Attraverso i pagamenti in criptovaluta, gli utenti possono negoziare tutti i derivati attraverso il TMS Network (TMSN) , con la possibilità di operare su tutte le principali borse.

Il TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading all in one basata su Ethereum, che funge da sportello unico per i trader. Già questo dimostra perché TMS Network (TMSN) è un investimento in erba rispetto ad altre criptovalute popolari. Tra i vantaggi della piattaforma vi sono l'analisi on-chain, lo strumento di costruzione di strategie, i bot di trading e persino il social trading che consente ai trader di imparare dagli altri.

È importante notare che la rete TMS network (TMSN) è solo un pezzo del puzzle, poiché offre una propria soluzione basata su token, $TMSN. I possessori di token avranno accesso ad azioni globali, oltre alla possibilità di negoziare oltre 500 criptovalute.

Note finali

Il token offre accesso alla condivisione dei ricavi delle commissioni, a strumenti di trading avanzati e alla partecipazione alle decisioni di governance, per citarne alcuni. L'interesse degli investitori è evidente, dato che TMS Network (TMSN) ha già raccolto più di 2,5 milioni di dollari tra il suo evento di finanziamento iniziale e la prima fase della sua prevendita. Inoltre, gli analisti prevedono che la criptovaluta potrebbe raggiungere 1,5 dollari per token dopo il lancio ufficiale.

