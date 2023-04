Chivasso tra i 109 comuni turistici del torinese premiati dalla Regione Piemonte

La Regione Piemonte, ha riconosciuto la Città di Chivasso come "Comune Turistico 2023". Una bella notizia per il territorio, segno del lavoro e del coordinamento di tutte le attività e delle associazioni locali.

Nel 2023 sono stati riconosciuti, con il DD 77 del 31 marzo, 503 Comuni su tutto il territorio piemontese. I Comuni turistici presenti sul territorio regionale sono quelli che, sulla base di parametri e procedure, indicate dalla Regione, vengono definiti a vocazione, attrattività e potenzialità turistiche.

Intanto domani sera, mercoledì 12 aprile, alle ore 21, nella sala consiliare del Comune di Chivasso, Amministrazione ed Ascom illustreranno i bandi per le imprese operanti nel Distretto Urbano del Commercio. L’iniziativa, rivolta agli esercenti e promossa in collaborazione con l'Assessorato al Commercio, è finalizzata ad approfondire gli strumenti di rilancio del tessuto commerciale, in particolare i contributi economici per l’apertura di nuove attività ed il rinnovo di quelle esistenti.

Il Comune di Chivasso esercita il ruolo di Capofila del Duc con i compiti di rappresentare il Distretto nei confronti di Regione Piemonte, recepire gli interventi di competenza dei diversi partner in un “Programma strategico di interventi” coerente e condiviso, coordinarne il processo di attuazione ed assicurarne il monitoraggio.