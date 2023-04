Il mercato delle criptovalute è in crescita TMS Network (TMSN) raggiunge i 4 milioni di dollari in prevendita, ApeCoin (APE) e Axie Infinity (AXS) raggiungono il massimo storico

TMS Network (TMSN), ApeCoin (APE) e Axie Infinity (AXS) salgono a livelli record, trainando la crescita del mercato delle criptovalute. L'emergere del Web3, alimentato da tecnologie decentralizzate come blockchain e dApp, consente agli utenti di mantenere il controllo sui propri dati e di interagire direttamente senza intermediari. Utilizzando questa tecnologia, ApeCoin (APE) e Axie Infinity (AXS) hanno già capitalizzato la tendenza, mentre TMS Network (TMSN), nella sua seconda fase di prevendita, cerca di generare profitti attraverso il trading decentralizzato.

ApeCoin (APE) - Web3 e NFT guidano i cambiamenti culturali

ApeCoin (APE) sfrutta Web3 e NFT per trasformare l'espressione culturale in arte, giochi, intrattenimento ed eventi. L'impatto della blockchain sulla cultura è illimitato e offre ogni giorno nuove opportunità. ApeCoin (APE) è emersa dopo la mania degli NFT del "Bored Ape Yacht Club" (BAYC).

ApeCoin (APE) è un token controllato e costruito dalla comunità crittografica per facilitare una metamorfosi culturale. Agisce come un livello di protocollo decentralizzato per le iniziative NFT, spingendo la cultura nel metaverso con progetti guidati dalla comunità. La rinascita del prezzo del token Apecoin (APE), con un aumento del 40% dei guadagni da un anno all'altro, dimostra come il sostegno della comunità possa rivoluzionare l'espressione culturale nell'era digitale.

Gli investitori devono riconoscere la forza di resistenza di Web3 e ApeCoin (APE). Con la maturazione dei mercati NFT, la presenza duratura di ApeCoin (APE) dovrebbe essere sfruttata.

Axie Infinity (AXS) - Essere pagati per giocare con le criptovalute e i mercati NFT

Axie Infinity (AXS) è un gioco blockchain che combina NFT, DeFi ed elementi di gioco. Il gioco consente agli utenti di acquistare, allevare e scambiare creature digitali chiamate Axies, che sono NFT sulla blockchain di Ethereum. I giocatori possono usare i loro Axies per combattere e guadagnare ricompense in criptovaluta attraverso i token AXS. Inoltre, i token Axie Infinity (AXS) sono utilizzati per le scommesse e la governance della piattaforma.

Axie Infinity (AXS) offre un'esperienza di gioco unica, che si rivolge a un'ampia base di utenti grazie alla fusione di vari elementi. La comunità di Axie Infinity (AXS), attiva e dedicata, sostiene la crescita e lo sviluppo del gioco, contribuendo all'esperienza complessiva.

Giocare ad Axie Infinity (AXS) può essere un modo per guadagnare ricompense in criptovaluta per i giocatori. Tuttavia, anche i non giocatori possono trarre profitto da Axie Infinity (AXS) negoziando attivamente sulle borse, dato che il token ha registrato un aumento di prezzo del 64% da un anno all'altro.

TMS Network (TMSN) - Decentralizzare il trading per una migliore esperienza utente.

TMS Network (TMSN) offre una soluzione completa ai trader tradizionali e digitali, distinguendosi dalla concorrenza nel mercato degli scambi decentralizzati. La sua piattaforma offre molteplici classi di attività cripto e tradizionali, strumenti avanzati di gestione del rischio, social trading e risorse educative.

TMS Network (TMSN) funge da punto di accesso sicuro e conveniente a vari mercati finanziari e fornisce anche una serie di altre risorse, come webinar, workshop e tutorial, per consentire ai trader di prendere decisioni ben informate e massimizzare i loro guadagni.

Con la sua infrastruttura basata su Ethereum, TMS Network (TMSN) opera come uno scambio decentralizzato e trasparente al 100%, eliminando gli intermediari e riducendo le commissioni di negoziazione, garantendo al contempo che tutte le transazioni siano registrate sulla blockchain per prevenire le frodi.

TMS Network (TMSN) premia i suoi detentori di token con una ricerca di alto livello, un'assistenza dedicata e la capacità di guadagnare commissioni, rendendola un'ottima opportunità di investimento. La piattaforma di TMS Network (TMSN) ha già raccolto oltre mezzo milione di dollari in meno di due settimane ed è attualmente nella seconda fase di prevendita, con monete disponibili a 0,05 dollari. Ulteriori informazioni su TMS Network (TMSN) sono disponibili ai seguenti link.

