Dal libro alle app, Nichelino lancia l'educazione civica digitale per i più piccoli

La biblioteca Giovanni Arpino di Nichelino organizza "Dal libro alle app", una serie di incontri dedicati all'educazione civica digitale per bambini da 0 a 6 anni, con la partecipazione di genitori e familiari.

Dall'11 aprile al 23 maggio

Gli appuntamenti sono in programma nei giorni 11 e 18 aprile, oltre a 2, 9, 16 e 23 maggio, con orario dalle 17.30 alle 18.30.

Letture ad alta voce nei nidi

Gli asili nido di Nichelino propongono, poi, un ciclo di incontri gratuiti con letture ad alta voce per i piccoli lettori di domani e, nel contempo, mettono a disposizione i loro spazi per le famiglie dei bimbi 0-6 anni che normalmente non frequentano nidi e materne.

Gli appuntamenti con i laboratori di letture sono i seguenti: al nido XXV Aprile, al martedì, dalle 16.30 alle 17.30, nei giorni 18 aprile, 2-16 maggio e 6 giugno. Ai nidi Cacciatori e Puccini, invece, gli appuntamenti sono il giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Prossimi appuntamenti 13 aprile (Puccini) e 27 aprile (Cacciatori); 11 maggio (Cacciatori) e 25 maggio (Puccini); 1 e 14 giugno (Cacciatori) e 22 giugno (Puccini). Qui sarà anche attivo il servizio di prestito libri.

Mongolfiera per chi non va a scuola

“Mongolfiera” è invece lo spazio pensato e studiato per i bimbi 0-6 anni non frequentanti nido o materna e le loro famiglie, messo a disposizione dal nido Carducci tutti i giovedì, dalle 16.30 alle 18, e dal nido Cacciatori tutti i martedì, dalle 16.30 alle 18.

Info e prenotazioni: nidocarducci@comune.nichelino.to.it oppure nido.cacciatori@proges.it