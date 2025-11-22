Schianto in tangenziale allo svincolo Debouché: tre feriti e traffico in tilt

Mattinata di caos sulla tangenziale sud di Torino, dove un incidente ha coinvolto tre veicoli all’altezza dello svincolo Debouché, in direzione sud. Il bilancio è di tre persone ferite, soccorse dal 118 e trasportate in ospedale: due al Santa Croce di Moncalieri, una al San Luigi di Orbassano. Tutte in codice verde.

Le dinamiche dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto ha avuto conseguenze pesanti anche sul traffico: lunghe code e rallentamenti si sono registrati in entrambe le direzioni di marcia, con disagi significativi per i chi si è mosso in queste ore di punta.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. I mezzi incidentati sono stati rimossi solo dopo diverse ore, contribuendo a un ritorno alla normalità lento e graduale.