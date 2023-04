Ogr Talks: la cultura contemporanea secondo Vera Gheno e Murubutu

Giovedì 13 aprile alle OGR Torino torna OGR Talks, la rassegna di incontri dedicati alla cultura contemporanea. Ospiti del prossimo appuntamento Vera Gheno, sociolinguista e divulgatrice, e Murubutu, professore di filosofia e storia nelle scuole superiori e rapper.



Durante questo terzo appuntamento del palinsesto 2023, protagonista assoluto sarà il linguaggio. Vera Gheno e Murubutu, accompagnati dal giornalista Beniamino Pagliaro, rifletteranno sui cambiamenti linguistici in relazione a quelli della società e sullo stretto rapporto tra parole, musica e letteratura.



Accompagnata dall’incontro tra luna e sole, tra notte e giorno, la seconda stagione di OGR Talks prende in prestito il titolo di un brano - Tonight’s the day - del gruppo rock di Chicago Wilco. Se il 2022 è stato l’anno dedicato alle piccole e grandi evoluzioni e rivoluzioni del nostro tempo, il 2023 si rivolge all’entrare in relazione, alle connessioni tra sistemi e linguaggi, tra storie e persone. Come un’eclisse, ciclica e misteriosa, OGR Talks è un invito a concentrarsi sull’attimo, quello in cui la luce diventa buio, e viceversa, quello in cui si forma il presente, a partire dall’ascolto delle storie dei relatori invitati a intervenire.



Per info: ogrtorino.it