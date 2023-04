La Torino su due ruote rende ancora omaggio a Gabriele e Velio: stasera pedalata dal Cecchi Point verso i loro luoghi "del cuore"

Non accenna a diminuire il dolore e la sofferenza per la scomparsa, avvenuta lo scorso fine settimana, di Gabriele Del Carlo e Velio Coviello, uccisi da una valanga. E per rendere ancora una volta omaggio ai due ragazzi, attivisti nel mondo dell'ambiente e della mobilità sostenibile, il Bike Pride organizza per questa sera una pedalata che intende toccare alcuni dei luoghi che i due ragazzi amavano di più e cui erano più legati.