Un appello da Aeronautica: "Potenziate gli impianti di illuminazione"

Dopo Borgata Lesna (che ha ottenuto il via ai lavori per un nuovo impianto d'illuminazione) ora le lamentele si spostano nella vicina zona Aeronautica. In particolare tra le vie Vandalino, Rieti e Asiago dove si riscontrerebbe una carenza diffusa di luce, con presenza di tratti scarsamente illuminati.

L'interpellanza

L'argomento è stato oggetto di dibattito nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 3, grazie a un'interpellanza del consigliere del Pd Giuseppe Giove. "Questa carenza può favorire situazioni di disagio - ha spiegato Giove -, insicurezza percepita e aumento del rischio per i pedoni e per i ciclisti. Inoltre chi si reca alla fermata della linea 33 a prendere il bus ha bisogno di farlo in totale tranquillità". La speranza, per l'appunto, è quella di ripetere con successo l'opzione Lesna dove per il progetto sono stati stanziati, divisi in tre lotti, circa 400mila euro per il rifacimento dell’impianto di tutto il quartiere.

Mancano spazi aggregativi

Una lamentela arrivata anche alle orecchie della presidente dell'associazione di promozione sociale Socraté di via Vipacco, Maria Antonietta Floscio. "Molte persone ci hanno segnalato che la sera le strade non sono ben illuminate - ha aggiunto Floscio -. Per questo chiediamo di potenziare l’impianto di un quartiere dove già mancano spazi aggregativi e non c’è più un centro anziani dal 2010". Dopo il rogo che lo ha distrutto. E in questi 15 anni i cittadini del quartiere hanno visto più promesse che fatti concreti. "Molti ragazzi si ritrovano alle panchine dei giardini perché mancano le alternative. E questo è un gran peccato" conclude la presidente.