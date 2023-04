I Barley Arts in concerto allo sPAZIO21

I Barley Arts in concerto sabato 8 luglio allo sPAZIO21.

La band si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al singolo When I’m Gone (2019), arrivato al vertice della classifica Mainstream Rock Songs stilata da Billboard – la prima volta per un singolo autoprodotto – e ha aperto i tour di band di primo piano quali Slash, Myles Kennedy and the Conspirators, The Who, Alter Bridge e Guns N’ Roses. L’album di debutto, il self titled Dirty Honey, è uscito nel 2021 ed è stato eletto da Loudwire uno dei migliori album rock/metal dell’anno. Nell’arco di pochi mesi, la formazione ha avuto l’onore di aprire i concerti del ramo statunitense dello Shake Your Money Maker Tour dei Black Crowes e si è imbarcata in un tour di 31 show da co-headliner insieme ai Mammoth WVH di Wolfgang Van Halen.