Baby gang o no? Tante le segnalazioni, ma a Torino nel 2023 i minori denunciati o arrestati sono calati del 16,7%

La percezione da una parte, i numeri e le statistiche dall'altra. Mentre il nome "baby gang" sembra risuonare sempre più spesso, anche a Torino e in Piemonte, le ricerche della Direzione centrale della polizia criminale dicono il contrario. E nel corso del 2023 il numero dei minori denunciati o arrestati è sceso, nella città della Mole, addirittura del 16,7%.

Nessuno cala come Torino

Una tendenza superiore a quelle - comunque in calo - di Roma (-1,9%) e Napoli (-15,3%) e' cresciuto a Milano (+2,1%) e a Firenze (+16,3%), mentre la situazione è rimasta stabile a Bari e Genova. In aumento, invece, i casi a Firenze (+16,3%) e Milano (+2,1%, con 2450 episodi).

Aumentano i casi di violenza sessuale

Sono 14 in tutto le città metropolitane prese in analisi e le tendenze sono anche molto differenziate tra di loro. Ma in generale, le segnalazioni di minori coinvolti in reati di minaccia, rissa e percosse sono in calo. Aumenti significativi, invece, per i furti a Bologna, Cagliari, Firenze e Reggio Calabria. Quelle per rapina crescono a Bari, Bologna, Firenze, Genova e Reggio Calabria, mentre calano a Palermo. Un po' in tutte le citta', nel rispetto del trend nazionale, aumenta il numero dei minori denunciati o arrestati per violenza sessuale.