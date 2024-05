Incidente all'altezza di corso IV Novembre: traffico in tilt sulla tangenziale

Brutto incidente nella prima mattina di oggi, sabato 11 maggio, sulla tangenziale di Torino. Il sinistro è avvenuto all'altezza corso IV Novembre, in direzione Milano: due i veicoli coinvolti, uno dei quali si è ribaltato.

Tre feriti e circolazione in tilt

Tre le persone ferite: una in codice giallo e due in codice verde, tutte condotte all'ospedale San Luigi di Orbassano. Pesanti le conseguenze sulla circolazione: il traffico risultato paralizzato in entrambe le direzioni.