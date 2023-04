Con cosa assemblare un computer fisso da gaming

I videogiochi rappresentano una passione per molti, e non conta di certo l'età. Tra le migliori piattaforme di gioco c'è il computer fisso da gaming, scelto dalla maggior parte dei videogiocatori per la possibilità che hanno di poter assemblare la macchina come meglio credono. La selezione delle componenti va ponderata sulla base della performance che si vorrebbe far raggiungere al computer. Tenendo in considerazione gli alti costi per una tale operazione, è opportuno acquisire delle costituenti di gran qualità.

Assemblare un computer fisso da gaming: le componenti principali

I videogiocatori comunemente non gradiscono usufruire di un gioco su di un computer non all'altezza, poiché quando non avviene una corretta lettura grafica dei dati, l'immagine è poco stabile e la qualità video ne risente. Più un videogioco pesa in termini di Gigabyte e risoluzione audio video, maggiori saranno le qualità richieste in un computer per supportare il file. Per evitare fastidiosi cali di frame, ecco con quali componenti assemblare un computer fisso da gaming.

Case

Per case si intende l’involucro esterno del computer, dove si inseriscono gran parte delle componenti principali per l’assemblaggio. Per un computer da gaming è necessario acquistare un modello di ampie dimensioni, proprio perché le varie costituenti saranno parecchie e tutte di alta qualità.

Il case varia anche per il design e i colori, ma è opportuno per un computer da gaming che sia incluso in esso il supporto al fattore di forma ATX per la scheda madre. Assicurarsi che il case presenti anche delle porte USB 3.0 frontali, così come ingressi e uscite per dei jack lunghi 3.5mm, imprescindibili per collegare cuffie e/o altoparlanti. Solitamente per un computer da gaming viene selezionato un modello di case con le luci al LED.

Scheda video

Per assemblare un computer da gaming performante è doveroso acquistare una scheda video di altissimo livello. Si tratta del componente più importante per la macchina in questione, perché la potenza ne determina la fluidità delle immagini e i relativi dettagli, processando i dati. Internamente alla scheda video, si trova una memoria che deve essere di almeno 4 Gigabyte, così da accelerare correttamente gli hardware dei programmi che riproducono il video ad un’alta risoluzione. Le migliori schede video sono prodotte da nVidia, come ad esempio il modello ZOTAC GeForce RTX 4090 24GB Trinity OC, disponibile all’acquisto su Pcrig.it. Ma qui è possibile scegliere tra molteplici prodotti di qualità, basta scegliere in base alle prestazioni desiderate per il proprio computer.

Scheda madre

La scheda madre è il componente al quale sono collegati direttamente o indirettamente tutti gli altri, dunque è il nucleo portante di un computer. Deve presentare al suo interno diversi slot per inserire la scheda video, ad esempio, oppure la SSD; in generale, più entrate USB ci sono meglio è, e lo stesso vale per gli spazi disponibili dove aggiungere memorie. Tra le migliori schede madri, c’è la MSI Z370 Gaming Pro Carbon, perfettamente compatibile con processori e schede video potenti.

Processore

Il processore è imprescindibile quando si assembla un computer fisso da gaming, perché è l’unità di elaborazione dei dati. Il processore esegue i calcoli necessari per far sì che i programmi aperti funzionino correttamente, tra cui proprio i videogiochi. Nel caso in cui questi ultimi presentino un’intelligenza artificiale o una realtà virtuale, i calcoli da effettuare sono molteplici e serve un processore davvero potente. Assicurarsi che il processore scelto comprenda anche un sistema di raffreddamento.

Alimentatore

Compatibile con la potenza del processore scelto, l’alimentatore è l’hardware che distribuisce l’energia ai componenti del computer. In termini di watt, è preferibile acquistare un alimentatore da 750 W.

Monitor

Tra i componenti essenziali per assemblare un computer fisso da gaming, è obbligatorio acquisire un monitor in grado di supportare un’alta risoluzione. Si può puntare su una risoluzione Full HD da minimo 24 pollici, oppure una risoluzione 4K da almeno 30 pollici.