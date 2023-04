Perché TMS Network (TMSN) è il futuro delle criptovalute, superando i rivali Litecoin (LTC) e Filecoin (FIL) con una crescita senza precedenti del 2240%.

Il mondo delle criptovalute sta per subire dei seri cambiamenti, e tutto questo grazie a un progetto in particolare: TMS Network (TMSN). TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading entusiasmante e innovativa, che vanta una sicurezza all'avanguardia, un'interfaccia facile da usare per i principianti e funzionalità all'avanguardia; la sua prevendita ha avuto un successo strepitoso, superando innumerevoli altri progetti di criptovalute, da Litecoin (LTC) a Filecoin (FIL).

TMS Network (TMSN)

Che cos'è TMS Network (TMSN)? TMS Network (TMSN) è un terminale di trading all-in-one che consente agli utenti di effettuare operazioni su vari asset, tra cui azioni, titoli azionari, forex e criptovalute, utilizzando esclusivamente pagamenti in criptovalute. Non è necessaria alcuna valuta fiat per operare su TMS Network (TMSN); in realtà, non è nemmeno necessario un conto, poiché TMS Network (TMSN) consente di iniziare a fare trading immediatamente, con il minimo sforzo e senza problemi.

Grazie alla bassa latenza, alla velocità delle transazioni, all'analisi on-chain, ai segnali di trading iper-accurati e persino alla possibilità di copiare i trader di maggior successo sulla piattaforma, è facile capire perché TMS Network (TMSN) stia generando così tanta attenzione positiva. La prevendita di TMS Network (TMSN) ha giustificato l'entusiasmo, raccogliendo 4 milioni di dollari e facendo salire il prezzo dei token di TMS Network (TMSN) a 0,05 dollari, con un aumento del 2240% rispetto al valore iniziale.

Litecoin (LTC)

Mentre TMS Network (TMSN) corre verso la luna, Litecoin (LTC) è una delle tante criptovalute lasciate sulla sua scia. Creato nel 2011, il Litecoin (LTC) è in circolazione da molto tempo e un tempo era annunciato come l'alternativa più semplice ed efficiente al Bitcoin, ma il Litecoin (LTC) non è mai decollato come alcune prime stime suggerivano.

Basta guardare i grafici dei prezzi del Litecoin (LTC) degli ultimi 12 mesi per vedere come il valore del Litecoin (LTC) sia diminuito nel tempo, e molti esperti sostengono che al Litecoin (LTC) manchino semplicemente le caratteristiche innovative e lo sviluppo entusiasmante che gli investitori moderni stanno cercando. Con questo in mente, le previsioni di prezzo per il Litecoin (LTC) non sono molto ottimistiche, con il Litecoin (LTC) che attualmente si aggira intorno agli 89 dollari.

Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) è un'altra forma di criptovaluta che ha avuto difficoltà nel 2023, non riuscendo a eguagliare il successo di progetti come TMS Network (TMSN). Filecoin (FIL) è una rete peer-to-peer specializzata nell'archiviazione di file. Gli utenti possono archiviare i propri file sulla piattaforma Filecoin (FIL) a pagamento, oppure essere pagati per archiviare i file di altri utenti.

Filecoin (FIL) può essere utilizzato più frequentemente con la crescita dei progetti di metaverse e NFT. Tuttavia, per il momento, Filecoin (FIL) sta lottando per avere successo. Ha avuto un'impennata iniziale, con il prezzo di un token Filecoin (FIL) che ha raggiunto i 240 dollari al suo apice. Ora, Filecoin (FIL) è valutato solo una frazione di quel massimo storico, con un valore attuale di circa 5,56 dollari.

Conclusioni

Gli investitori accorti in criptovalute devono sempre tenere d'occhio i progetti emergenti e le vivaci prevendite, e TMS Network (TMSN) è chiaramente uno dei progetti più importanti da tenere d'occhio in questo momento, in grado di attirare ingenti investimenti da lontano, mentre i nomi di Litecoin (LTC) e Filecoin (FIL) sognano semplicemente un successo simile.

