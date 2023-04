TMS Network (TMSN) domina il mercato delle criptovalute con 4,0 milioni di dollari di prevendite, superando i rivali Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) in mezzo al rumore dei collaterali del Bitcoin

TMS Network (TMSN) è emerso come uno dei principali attori del mercato delle criptovalute, superando i concorrenti Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE). Con il recente fermento intorno al collaterale Bitcoin, TMS Network (TMSN) è balzata in testa grazie alla sua tecnologia innovativa e alle sue partnership strategiche.

http://tmsnetwork.io/

In questo articolo esploreremo gli ultimi sviluppi di Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE), oltre ad esaminare come TMS Network (TMSN) sia riuscita a distinguersi in un mercato affollato.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) è una criptovaluta emersa nel 2020 come moneta meme ispirata alla popolare Dogecoin.

Shiba Inu (SHIB) ha affrontato numerose sfide che hanno ostacolato il suo slancio, tra cui la mancanza di innovazione, la concorrenza di altre monete meme, le svendite di balene e il basso tasso di rendimento.

Nonostante il lancio di Shiba Eternity, un gioco per cellulari che mira ad aumentare la popolarità e l'adozione di Shiba Inu (SHIB), il token non ha ancora avuto un impatto significativo sul prezzo. Il mese scorso, la rete Shiba Inu (SHIB) ha finalmente rilasciato la tanto attesa edizione beta di Shibarium. Nonostante questi sforzi, il prezzo dell'asset e il valore totale bloccato [TVL] sono scesi drasticamente.

Il pool Shiba Inu (SHIB)-WETH su Uniswap V3 vale attualmente 1,8 milioni di dollari, il che lo rende il più grande pool SHIB della piattaforma. Tuttavia, si tratta di un calo significativo rispetto al suo valore massimo di 10,8 milioni di dollari. Il TVL dell'asset è diminuito del 70% dal suo precedente massimo.

Secondo CoinGecko, Shiba Inu (SHIB) è attualmente scambiato a 0,000011 dollari, con un market cap di 6,3 miliardi di dollari e un volume di scambi nelle 24 ore di 227,3 milioni di dollari.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta creata nel 2013 come scherzo ispirato a un popolare meme su Internet. Nonostante la sua origine, ha ottenuto un notevole sostegno e attenzione da parte della comunità, tra cui figure di alto profilo come Elon Musk.

Dogecoin (DOGE) ha mostrato un grande potenziale fin dalla sua nascita. Con un valore di mercato di 9.597.051.994,52 dollari, è attualmente la nona criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Nel momento in cui scriviamo, Dogecoin (DOGE) è scambiato a 0,085 dollari, con una variazione di prezzo a 7 giorni dell'1,57%, e ha avuto una tendenza al rialzo. Nell'ultimo mese, Dogecoin (DOGE) ha dimostrato un potenziale di crescita impressionante con un aumento del prezzo del 5,87%.

Sebbene Dogecoin (DOGE) abbia un potenziale di crescita significativo nel 2023, il mercato delle criptovalute rimane volatile. Di conseguenza, diversi analisti di criptovalute e possessori di DOGE sono ancora incerti sulla direzione che il mercato prenderà nei prossimi mesi, con conseguenti previsioni divergenti.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN), una piattaforma di trading decentralizzata basata su blockchain, ha superato le aspettative grazie alla recente impennata dei prezzi delle criptovalute. TMS Network (TMSN) si è guadagnata un'ampia attenzione per le sue soluzioni di trading innovative e la sua utilità.

Poiché l'adozione delle criptovalute continua a crescere, TMS Network (TMSN) è uno sviluppo essenziale per i trader che desiderano aumentare la propria redditività e prendere decisioni di trading efficaci. Ciò che distingue TMS Network (TMSN) è la sua piattaforma multifunzionale, intuitiva e accessibile, che è più sicura, fluida, veloce e trasparente delle piattaforme di trading tradizionali, in quanto si basa sulla catena Ethereum.

TMS Network (TMSN) è la prima e più avanzata piattaforma di trading digitale al mondo che supporta diversi asset, tra cui criptovalute, azioni, Forex e CFD. La piattaforma offre agli utenti un universo finanziario e di trading all-in-one, in cui è possibile condurre più transazioni in un unico luogo con solidi strumenti di trading.

Gli investitori sono felici perché TMS Network (TMSN) ha raccolto oltre 4 milioni di dollari nelle fasi di prevendita, con il token scambiato a 0,05 dollari. L'aumento complessivo delle entrate di TMS Network è del 2240%, mentre il valore del token è aumentato finora del 963%.

Gli analisti sono ottimisti su un 2023 rialzista per TMS Network (TMSN), il che rende il momento perfetto per entrare a far parte di uno degli sviluppi più significativi dell'anno.

http://tmsnetwork.io/

Per saperne di più su TMS Network (TMSN), consultate i seguenti link:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio