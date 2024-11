Case popolari borgo Filadelfia: via le auto abbandonate, ma restano le buche

Sono in corso di rimozione le auto abbandonate negli spazi comuni del complesso Atc di borgo Filadelfia nel quadrilatero di via Montevideo, via Tunisi, via Reduzzi e via Taggia.

Si tratta di diversi mezzi, ormai lasciati in balia del degrado da diversi anni. Ad annunciarne la rimozione è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano che lo scorso agosto, insieme al coordinatore Dario Pera, aveva fatto un sopralluogo nello stabile.

"Atc conferma il proprio impegno nell’agevolare la rimozione dei veicoli abbandonati nei cortili dei complessi popolari - spiegano dall'Atc -. L’Agenzia, nell’ambito di un progetto promosso dalla Regione Piemonte, ha avviato il censimento di tutti i veicoli che giacciono nelle aree comuni dei quartieri di edilizia sociale e che, per poter essere dichiarati abbandonati, devono essere privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, o di parti essenziali, in modo da poterli catalogare, sostanzialmente, quali “rifiuti”. Inoltre, per poter risalire ai proprietari dei veicoli, che spesso non risiedono nemmeno nei complessi Atc, è fondamentale la collaborazione della polizia locale, secondo un iter, definito insieme alla polizia municipale, piuttosto laborioso. L’Agenzia è attiva nel far sì che i mezzi vengano rimossi al più presto, come giustamente chiesto dai residenti - aggiungono -. Atc garantisce infine, come dimostrato in particolare dalle azioni portate a termine negli ultimi mesi, il proprio impegno nel contrasto alle occupazioni abusive (dopo i recuperi dei mesi scorsi restano due alloggi occupati nel complesso) e nell’assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, gli interventi manutentivi necessari e il decoro degli spazi comuni".

Oltre al problema delle auto parcheggiate, l'area presenta ancora diverse buche sul manto stradale.

"Sulla riasfaltatura delle parti comuni ATC non ha ancora risposto - spiega Miano ., Eppure ci sono situazioni molto pericolose che andrebbero perlomeno messe in sicurezza. Auspichiamo un celere intervento".