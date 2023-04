Cicloturismo tra le residenze reali di Torino e Cuneo: ecco il nuovo progetto del Consorzio Terre Reali del Piemonte

Viaggiare pedalando piace sempre di più: il cicloturismo negli ultimi anni ha più che raddoppiato i suoi numeri e la pianura piemontese risponde presente. Il Consorzio Terre Reali del Piemonte ha ideato una nuova proposta turistica che unisce cicloturismo, gastronomia locale e cultura lungo le residenze reali della pianura. Tra Cuneo e Torino, in particolare da Vicoforte a Susa, 'Vita di corte - Ciclovie Reali' propone una serie di itinerari con un'estensione complessiva di 400 km tra parchi e aree naturali, collegando le Residenze Sabaude di Torino, Stupinigi, Venaria Reale, Moncalieri, Rivoli e Racconigi.

"Le Alpi e le Langhe sono naturalmente attrattive - ha spiegato il presidente dei Terre Reali del Piemonte Giancarlo Fruttero - mentre la pianura aveva bisogno di essere valorizzata, per questo abbiamo creato il Consorzio. 'Vita di Corte - Ciclovie Reali' mette in relazione le Residenze Sabaude attraverso percorsi ciclabili che attraversano meravigliose aree naturalistiche e fluviali, per una modalità di fruizione lenta e sostenibile".