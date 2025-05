Pinerolo Sound Festival: sul palco l’intensità di Federico Sirianni

Bruno Lauzi lo ha definito il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori. Federico Sirianni, originario di Genova e residente a Torino, è il secondo nome della line up del Pinerolo Sound Festival di domenica 25 maggio, dalle 17, in piazza Roma (ingresso libero). Un cantautore intenso e raffinato che si alterneranno sul palco con Alberto Bertoli e il direttore artistico Lorenzo Santangelo e altri esponenti della scena indipendente.

Nel 1993 ha esordito al premio Tenco e nel 2023 è tornato come ospite. Numerosi i riconoscimenti conquistati in carriera: il Premio Musicultura della Critica, il Premio Bindi, il Premio Lunezia Doc, il Premio Città di Quiliano, la Menzione speciale del Club Tenco per Musica contro le mafie e, ultimo in ordine di tempo, il recentissimo Premio Bertoli.