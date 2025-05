A Torino domenica la "Camminata della salute" con il campione olimpico Maurizio Damiano

Domenica 11 maggio i torinesi potranno dedicare la giornata alla prevenzione. Si comincia alle 14 con l’appuntamento presso il Piazzale esterno del Centro Congressi Lingotto di Torino, dove i medici internisti ospedalieri di Fadoi e gli infermieri di Animo dedicheranno il proprio tempo ai cittadini che, gratuitamente, potranno essere visitati per valutare lo stato di salute generale ed eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni. Sarà possibile fare una anamnesi; rilevare parametri vitali come frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione ossigeno e pressione arteriosa; parametri cardio metabolici come peso, altezza, circonferenza addominale; controllare glicemia, colesterolo. E’ prevista anche la consulenza sulle principali patologie prevenibili con stile di vita, visite ambulatoriali e controlli periodici, dieta adeguata, vaccinazioni.

Inoltre, il personale sanitario aderente alla Fadoi, la società scientifica degli internisti ospedalieri a Congresso da 9 al 12 maggio a Torino, sarà coinvolto nella distribuzione di materiale informativo dedicato ai maggiori ambiti della prevenzione, tra cui consigli alimentari, sulla attività fisica e sulle opportunità vaccinali, e tra le altre cose, sarà possibile ricevere informazioni rispetto ai programmi vaccinali per i fragili e i malati cronici.

A partire dalle 16.30, sempre nel Piazzale adiacente al Lingotto, sarà poi possibile registrarsi per la “Camminata della Salute”, con la partecipazione speciale del campione olimpico di marcia, Maurizio Damiano, che alle 18 farà una dimostrazione pratica su postura, passo e controllo del ritmo, per trasformare una semplice passeggiata in un buon allenamento. Alle 18.30 si parte, lungo un percorso che si snoderà dalla Rampa Elicoidale del Centro Commerciale Lingotto lungo la suggestiva “Pista 500 Agnelli”, per tornare poi al Centro Congressi. Un evento gratuito e aperto a tutti per vivere un momento di benessere e sensibilizzare i cittadini al valore della prevenzione.

Quella che per ogni euro investito ne fa risparmiare 3 ma che vede l’Italia agli ultimi posti in Europa in fatto di investimenti con il 5% di spesa sul fondo sanitario, nonostante la nostra salute dipenda al 43% da questa, il 20% dall’ ambiente e solo l’11% dalle cure per le quali investiamo però il 95% delle risorse. Dati recenti evidenziano infatti come, in Italia, la prevenzione non venga attuata in maniera adeguata: quasi il 50% della popolazione è attualmente sovrappeso o obesa, quasi il 40% della popolazione è iperteso e la prevalenza di dislipidemia si attesta su percentuali simili. Inoltre, circa il 6% della nostra popolazione è attualmente diabetica e l'abitudine al fumo interessa il 20% della popolazione italiana ed è di nuovo in forte crescita specialmente tra i giovani.