La Circoscrizione 7 chiede aiuto ai cittadini per i nuovi stalli dove parcheggiare bici e monopattini

Dopo i lavori di adeguamento (ancora in fase di svolgimento, ndr) della pista ciclabile lungo la Dora, da corso Principe Oddone alla Colletta, la Circoscrizione 7 di Torino prosegue con la sua politica di promozione della mobilità attiva.

La partecipazione dei cittadini

Come già fatto lo scorso anno per le pedonalizzazioni, infatti, l'ente decentrato ha deciso di farsi aiutare dai cittadini per capire dove creare i nuovi stalli in cui parcheggiare biciclette e monopattini. Per raggiungere l'obiettivo, è stata lanciata un'apposita campagna, attiva fino a venerdì 21 aprile: i partecipanti, scrivendo all'indirizzo informa7@comune.torino.it, potranno suggerire i punti dove posizionare gli archetti.

Già individuate 20 postazioni

Al momento, sono già state individuate circa 20 nuove postazioni: “Aspettiamo i vostri consigli - si legge sul sito web della Sette - da inserire all'interno del percorso di mappatura del territorio che stiamo portando avanti come Circoscrizione. Gli interventi verranno realizzati nei prossimi anni in base alla disponibilità di attrezzature”.